Dreigende handelsoorlog: 'De VS mogen niet winnen ten koste van de EU'

De export van staal en aluminium naar de VS is slechts een miniem deeltje van de wereldwijde uitvoer van de Europese Unie. Zijn de Amerikaanse invoertaksen niet vooral van politiek belang?

GLENN RAYP: "De Amerikanen heffen de importtaksen op grond van de bedreiging van hun nationale veiligheid. Dat is compleet van de pot gerukt, want ook de EU, Canada en Mexico vallen onder de taksen, en dat zijn bondgenoten van de Verenigde Staten. In werkelijkheid is een ingrijpende verandering bezig van de Amerikaanse houding tegenover zijn partners. Als iedereen de bedreiging van de nationale veiligheid begint in te roepen, staan alle vrijhandelsakkoorden op de h...