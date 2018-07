Marc Noppen (CEO UZ Brussel): 'We hebben de grenzen van ons zorgsysteem bereikt'

Hoe moet de zorg van de toekomst eruitzien? En wat is de plaats van het ziekenhuis? Op die vragen zochten onderzoekers van de VUB en het UZ Brussel een antwoord via het digitale dialoogplatform ZORG2030. "Gewoon voortdoen zoals we bezig zijn, is geen optie", besluit Marc Noppen, de CEO van UZ Brussel.