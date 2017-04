Sophie Streydio (HR Manager of the Year): 'Dit is een echte rekruteringsmachine'

Weinig Belgen kennen Puratos. En toch gebruiken we bijna dagelijks de producten van het bedrijf, bijvoorbeeld wanneer we iets halen bij de bakker of uit eten gaan. Maar Puratos is louter een b2b-bedrijf. De internationale groep, met hoofdkantoor in Groot-Bijgaarden, biedt de bakkerij-, de patisserie- en de chocoladesector een volledig assortiment innovatieve producten en oplossingen aan.

