Chinese staatsbedrijf wil in Duits stroomnet stappen

De Chinese netbeheerder wil een belang van 20 procent overkopen van het Australische fonds IFM Investors. Elia is met 60 procent van de aandelen de meerderheidsaandeelhouder, IFM heeft 40 procent in handen. Elia heeft wel nog een voorkooprecht en kan dus de Chinezen buiten houden.

StateGrid is verantwoordelijk voor het grootste deel van het Chinese stroomnet. Volgens een rangschikking van het tijdschrift Fortune is het concern met een omzet van 315 miljard dollar het grootste bedrijf ter wereld na de Amerikaanse winkelketen Walmart.

De Chinezen nestelden zich al in netbeheerders in onder meer Australië, Brazilië, Griekenland en Italië. StateGrid toonde ook interesse in de Vlaamse netbeheerder Eandis. Die overname ging niet door omdat ook de fusie van de Vlaamse intercommunales tot Eandis Assets mislukte. Er was ook vrees voor spionage.