Renewi heeft in Gentse haven nieuwe afvalsorteerlijn en grootste windmolen van het land

Afvalverwerkingsbedrijf Renewi heeft dinsdag zijn nieuwe sorteerlijn in de Gentse haven officieel ingehuldigd. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder meer federaal premier Alexander De Croo, burgemeester van Gent Mathias De Clercq, Daan Schalck van North Sea Port en Engie-topman Thierry Saegeman.

De nieuwe sorteerlijn verwerkt jaarlijks tot zo’n 125.000 ton bedrijfsafval, waarvan meer dan de helft (56 procent) wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe materialen. Een groot deel van de energiebehoefte op de site, ruim 70 procent, wordt geleverd door een nieuwe windturbine. Met 242 meter de hoogste op het Belgische vasteland.

“Afval bestaat niet”, pleitte de topman van Renewi Mark Thys. Zijn bedrijf heeft de ambitie om zo veel mogelijk afval te verwerken tot nieuwe grondstoffen voor de producten van morgen. “Wij verbranden niets, storten bijna niets, maar recycleren”, klonk het bij de voorstelling van de nieuwe installatie. Die is één van de meest geavanceerde ter wereld en maakt gebruik van artificiële intelligentie om het soort afval te herkennen en te scheiden.

In plaats van vroeger zeven afvalstromen, worden er nu 24 stromen verwerkt tot 60.000 kilogram recyclaten. “Bepaalde zaken die we gisteren afval noemden, kunnen we in de toekomst actief inzetten in de productieketen van klanten”, klonk het. De nieuwe installatie, goed voor een investering van zo’n 20 miljoen euro, zorgt ook voor minder CO2-uitstoot en extra tewerkstelling op de site in Gent.

Vlaanderen recyclagehub

De investering van Renewi past in de ambitie om van Vlaanderen dé recyclagehub van Europa te maken. Ook premier De Croo was onder de indruk van de technologie en circulaire ambities. “België heeft geen grondstoffen van betekenis en geografisch zijn we klein duimpje. Maar inzake kennis, expertise en innovatie zijn we een absolute reus”, verklaarde hij bij de inhuldiging. “Dankzij het beleid, private partners en het sorteergedrag van iedereen zijn we kampioen in recyclage”. In de strijd tegen de klimaatopwarming, moeten we meer dan ooit voorzichtig omgaan met onze leefomgeving, klonk het nog.

Haventopman Daan Schalck wees erop dat North Sea Port bijna drie jaar geleden gekozen heeft zich te profileren als “ecovalley”. “Tonnage is niet meer belangrijk voor ons, wel waardecreatie. Intussen zijn er acht circulaire projecten gerealiseerd. Het is dus geen verre droom meer maar realiteit”, zei hij.

Windmolen

Engie bouwde de windmolen op de site van Renewi, met 242 meter de hoogste van ons land. “Dankzij de grote afmetingen van de turbine wordt het windenergiepotentieel van de site optimaal benut en kan Renewi 70 procent van zijn lokale energiebehoefte dekken met ter plaatse opgewekte groene stroom”, aldus CEO Saegeman.

De site van Renewi is in Gent 12 hectare groot en er zijn nog uitbreidingsmogelijkheden, klonk het in de marge van de inhuldiging. Zo denkt het bedrijf aan de bouw van een sorteerlijn specifiek voor hout. Het recyclagemateriaal zou dan kunnen dienen als grondstof voor biomassa of voor spaanderplaten. Renewi heeft onlangs ook het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe recyclagefabriek in Puurs.

