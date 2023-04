4 bedrijven die zware investeringen doen in moeilijke tijden

Onze bedrijven beginnen weer te investeren, en een belangrijk deel daarvan gaat naar groene projecten, zo meldt Trends deze week. Vier voorbeelden opgelijst.

Ekopak – twee projecten voor verwerking van afvalwater

In 2022 steeg de groepsomzet van de waterbehandelaar Ekopak met 57 procent tot 17,71 miljoen euro. De analisten van KBC Securities hadden slechts op 16,6 miljoen euro gerekend. Het management verwacht dat de omzet in 2023 zal stijgen tot 25 à 28 miljoen euro.

Onder andere het project Circeaulair zal vanaf 2024 bijdragen aan de financiële prestaties. Circeaulair is een investering waarmee kleine installaties bij verschillende bedrijven worden gebouwd. Het is een samenwerkingsverband van drie partijen: Ekopak, Aquafin en EPICo2. De installatie van Ekopak wordt geplaatst bij een van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, waar die het afvalwater zal verwerken tot proceswater voor de industriële bedrijven in de buurt.

In 2025 moet het project Waterkracht operationeel zal zijn. Dat is een samenwerking tussen Ekopak, PMV, Aquafin en Water-Link om een grootschalige koelwaterinstallatie te bouwen op de oude General Motors-site in Antwerpen, de zogenoemde NextGen-wijk. Het doel van Waterkracht is om het afvalwater van huishoudens in de omgeving te hergebruiken als proceswater voor de industrie. Op piekniveau kan de installatie 20 miljard liter afvalwater hergebruiken, zowat het jaarlijkse waterverbruik van 600.000 inwoners.

Renewi – drie nieuwe fabrieken voor geavanceerde afvalverwerking

Vorig jaar kreeg kreeg het afvalverwerkingsbedrijf Renewi van de Europese Investeringsbank (EIB) een lening van 40 miljoen euro voor zijn investeringsplan van 100 miljoen euro. Het geld wordt gebruikt voor de bouw van onder meer drie hoogtechnologische afvalsorteerinstallaties om te kunnen voldoen aan de nieuwe Vlaamse wetgeving over afvalverwerking. De drie fabrieken komen in Gent, Puurs en Beringen. Sinds begin dit jaar is een eerste fabriek operationeel in Gent met een capaciteit van 130.000 ton, waaruit voor de helft extra materialen worden gerecycleerd.”

De investeringen in geavanceerdere manieren om afval te verwerken moeten Renewi doen uitgroeien tot een toonaangevend waste-to-productbedrijf in de circulaire economie.

Van Steenberge – wil consolideren in de houtsector

Eind 2020 kocht Benoît Clarysse samen met zijn echtgenote Veronique Van Steenberge de resterende familieleden uit bij het houtbedrijf Hout-Bois Van Steenberge in Zottegem. In januari dit jaar volgde de overname van Bois Plus in Frankrijk. Deze week werd de overname van Van Hoorebeke Timber in Gent aangekondigd.

“De houtsector consolideert, net als veel andere sectoren”, zegt gedelegeerd bestuurder Benoît Clarysse. “Onze sector telt echter veel familiebedrijven, waar consolidaties emotioneel beladener maakt. Maar als onze klanten consolideren, moeten ook wij als leveranciers dat doen. Op die manier kunnen wij onze klanten beter bedienen.”

Hout-Bois Van Steenberge heeft vooral klanten in de grote aannemerij en de verpakkingsindustrie. Het bedrijf is onder meer gespecialiseerd in de import van plaatmateriaal en gemodificeerd hout. Plaatmateriaal wordt gebruikt in de bekisting- en constructiebranche, de verpakkings- en de vrachtwagenindustrie. Gemodificeerd hout is dan weer uitermate geschikt voor veeleisende buitentoepassingen, zoals gevels en terrassen. Het overgenomen Hoorebeke Timber is een specialist in de import van zacht en hard hout. Het achtstegeneratiebedrijf, opgericht in 1740, zag de omzet vorig jaar sterk dalen: van 87 miljoen euro in 2021 naar 53 miljoen euro in 2022. Het bedrijf was sterk afhankelijk van de import van hout uit Rusland.

Beide ondernemingen zullen nu elkaars producten verkopen en verdelen. De houtproducten zijn complementair, en ook de toenemende aankoopkracht en de extra afzetmarkten zorgen voor synergie. Hout-Bois Van Steenberge is een gezonde onderneming, met in 2021 een omzet van 46 miljoen euro en een bedrijfswinst van 5 miljoen euro. Het coronajaar was een goed jaar voor de onderneming, want particulieren deden allerlei klusjes thuis. Vorig jaar stabiliseerde de omzet.

Brussels Airlines – vloot uitbreiden en investeren in merkaanwezigheid

De luchtvaartsector heeft het de voorbije jaren met de coronapandemie en de energiecrisis niet gemakkelijk gehad. Adequaat reageren was de boodschap. Dat gold ook voor Brussels Airlines, dat drie jaar geleden in heel moeilijke papieren zat. “Door drastisch in te krimpen hebben we de continuïteit kunnen bewaren en zijn we tijdens die crisis op een veel lager activiteitsniveau blijven opereren”, zegt Michel Moriaux, head of marketing. “We hebben onze vloot ingekrompen en het personeelsbestand verkleind om rendabel te blijven. Maar aan het einde van de crisis moet je paraat staan. Mensen hadden opnieuw behoefte om te vliegen en dan moet je snel omschakelen. We hebben tijdig voor een doorstart gekozen. De winstgevende activiteiten blijven behouden, maar daarna besloten we te investeren in nieuwe routes om marktaandeel bij te winnen. In ons geval is dat natuurlijk Afrika, waar we nieuwe bestemmingen hebben opgepikt.”

Voor dit jaar zijn er uitbreidingsplannen. Er komen in 2023 vier toestellen voor de middellange afstand bij. Daarmee wil de maatschappij vluchten naar de buurlanden doen en het point-to-pointverkeer verder optimaliseren.

De uitbreiding van de vloot en het aanbod creëert meer dan 200 nieuwe banen, vooral voor vliegend personeel. Daarnaast werd in de herfst van vorig jaar uitgepakt met de Trident. Het rode vliegtuig met donkere staart is beschilderd met een drietand die overgaat in een vlam, gebaseerd op de logo’s van de Rode Duivels en de Red Flames, de nationale vrouwenvoetbalploeg. Moriaux: “We herschilderen de vliegtuigen om de vier à vijf jaar, omwille van de veiligheid. De toestellen krijgen een nieuwe identiteit en we proberen daar Belgische iconische symbolen in te steken. De rebranding en de focus op merkaanwezigheid zijn ook een investering.”

