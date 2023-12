Hunter Schafer in een gouden cadeauverpakking

Wie is Hunter Schafer?

Actrice, activiste en Prada-gezicht: het cv van Hunter Schafer is even fantastisch als haar ­acteerprestaties in Euphoria . Naast haar ­acteerprestaties en status als modeicoon, waren het ook haar bijdrages aan de LGBTQ+-gemeenschap die de 24-jarige A-lister uit New Jersey bekend maakten. Haar unieke stijl en ­genderexpressie maken haar tot een belangrijke stem van haar generatie. Schafers doorbraak kwam er in 2019 met de rol van Jules Vaughn in Netflix-serie Euphoria. Daarin vertolkt ze de rol van een transgender tiener die in haar vrienden­kring wordt geconfronteerd met issues rond identiteit, seksualiteit en verslaving. ­Schafers openheid over haar eigen ervaringen als transvrouw is een inspiratie voor velen en draagt bij aan de maatschappelijke dialoog over inclusiviteit, acceptatie en gelijkheid.

De Risico’s

Euphoria was dit decenium één van de meest invloedrijke series op het gebied van mode en stijl. Euphoria zorgde eigenhandig voor een Y2K-revival en Schafer werd vorig jaar zelfs ­catwalk- en campagnemodel van Prada. Ze laat zien dat ze qua stijlkeuzes veel troeven heeft: trouw blijven aan de stijl van de serie (lees: haar generatie) zou makkelijk zijn, maar toch maakt de 24-jarige Schafer vaak verrassend volwassen keuzes. Ze is een Prada-girl in hart en nieren: veel verwijzingen naar underground muziekstijlen, verwoven met de tijdloze Italiaanse klasse en maatwerk van Muccia.

LONDON, ENGLAND – NOVEMBER 09: Hunter Schafer attends the World Premiere of “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” at the BFI IMAX Waterloo on November 09, 2023 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images for Lionsgate UK) © Getty Images for Lionsgate UK

Het Succes

Schafer laat haar vrouwelijkheid graag zien in haar stijlkeuzes. Ook voor haar rodeloperlooks. In deze outfit ziet ze eruit als een stralend cadeautje. Goud is altijd feestelijk en de zwarte details dragen iets nostalgisch bij aan een gedistingeerde look. In deze totaallook van Prada herkennen we ook de huisstijl van Raf Simons: de tailleband van het rokje ziet ­eruit als een boxershort en maakt de look cool en jong. Een hit, net zoals Schafers carrière.

TEKST / Elspeth Jenkins

FOTO / Getty Images for Lionsgate UK