Lausanne, de leukste kleine stad ter wereld

Het Zwitserse Lausanne sluit elk type bezoeker meteen in zijn armen. Meer nog: niemand blijkt immuun voor zijn charmes. De stad is gebouwd op drie heuvels die vanaf de oevers van het glinsterende Meer van Genève tot zo’n 500 m hoog reiken. De Olympische vlag wappert overal, maar de compacte metropool, slechts 140.000 zielen groot, is ook op culinair vlak een buitenbeentje. Tijd om de sfeer te proeven.

Lausanne te voet verkennen vergt een stel beproefde kuiten. Je moet er iéts voor over hebben om haar oude stadscentrum te doorgronden. Gelukkig kan je met de metro – de enige in Zwitserland trouwens – en het naadloos aansluitende openbaar vervoer alle kanten uit. Dat brengt de hotspots in en om de stad moeiteloos dichter bij elkaar. We focussen voor de gelegenheid op de plekjes waar het heerlijk tafelen, borrelen en snoepen is.

©LT Laurent Kaczor

Alle culinaire wensen vervuld

Lausanne telt honderden restaurants en geloof ons, tussen het platteland en het meer valt op gastronomisch vlak meer te beleven dan je zou denken. De stad bulkt van het jong aanstormend talent, maar kan tegelijk ook prat gaan op gevestigde waarden waar je de regionale specialiteiten kan savoureren. De gezellige eetcafés en antieke brasserieën zijn nauwelijks te tellen en ook de pubs en wijnbars zijn goed vertegenwoordigd. In de mix van al die heerlijke plekken zitten ook tal van trendy adresjes waar zowel studenten als toeristen zich graag laten zien. En van zodra de zon van de partij is, stromen de terrasjes en rooftopbars vol. Last but not least tekent ook de verfijnde keuken present; de professionele proevers van de Guide Michelin en Gault & Millau weten niet waar eerst aan tafel geschoven. Kortom, wat jouw culinaire wensen ook zijn, de riem aanhalen zit er in Lausanne niet in.

©Christian Meixner Fotografie

Uitvinder van de hazelnootchocolade

Wie de must-sees van de stad wil bezoeken – en het zijn er véél – kan dat perfect combineren met wat zoete tussenstops onderweg. Lausanne speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Zwitserse chocolade. De stad krijgt in 1830 zijn eerste chocoladefabriek, opgericht door Charles-Amédée Kohler, uitvinder van de hazelnootchocolade. Meer leren over Zwitserse chocolade? Dan is de choco-tour iets voor jou. Tijdens je bezoek aan de vijf winkels onderweg krijg je chocolaatjes toegestopt die finaal een zorgvuldig samengestelde ‘ballotin’ opleveren. Toegegeven, niet iedereen brengt deze missie tot een goed einde.

Duurzame metropool

©Switzerland Tourism Lorenz Richard

Lausanne werd ooit uitgeroepen tot beste kleine stad ter wereld. En dat is niet geheel onverwacht. Want hoewel deze stad alle kenmerken heeft van een metropool, etaleert ze die op mensenmaat. De stad kan ook uitpakken met iets wat de meeste metropolen ontberen: groen in overvloed en … wijngaarden die topwijnen voortbrengen. Sluit je citytrip af op de zonovergoten terrassen van Lavaux (Unesco-werelderfgoed). Een degustatie met zicht op het fonkelende Meer van Genève, mooier wordt het niet.

De must-sees in Lausanne:

• De kathedraal

• Het Olympisch Museum

• Platforme 10

• De panoramawandeling

• De Collection de l’Art Brut

