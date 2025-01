Hoewel rappers in hun liedjes vaak horlogemerken als Rolex en Richard Mille verheerlijken, zijn het vooral Breguet en Hamilton die records vestigen. Breguet is onbetwist het meest geciteerde horlogemerk in de literatuur, terwijl Hamilton het vaakst op het witte doek verschijnt.

Hamilton, het horlogemerk uit Lancaster (Pennsylvania) maakte ooit furore als horloge van de Amerikaanse spoorwegen. Vandaag is het vooral bekend als watchmaker of filmmakers. Sinds hun debuut op het witte doek in de klassieker ‘Shanghai Express’ uit 1932 zijn de horloges van Hamilton in meer dan 500 Hollywoodfilms en tv-shows verschenen. Van ‘Men in Black’ tot ‘2001: A Space Odyssey’ en de recente kaskraker ‘Oppenheimer’, de horloges van Hamilton speelden een cruciale rol bij het vervolledigen van de personages en het ondersteunen van het verhaal.

“Al die samenwerkingen kwamen organisch tot stand”, vertelt Vivian Stauffer, de CEO van Hamilton. “Hamilton betaalt, in tegenstelling tot andere merken, niet om in films te worden opgenomen. Het zijn liefhebbers van het merk, van onze creaties en onze expertise, die bij ons komen aankloppen om een samenwerking op poten te zetten. Wij bekostigen de horloges die ze in de film willen gebruiken en investeren in de ontwikkeling ervan. Voor zijn film ‘Tenet’ wilde regisseur Christopher Nolan, bijvoorbeeld, dat elke soldaat een horloge met externe batterij om zijn pols zou hebben. Dat waren er maar liefst tweehonderd. De ontwikkeling en toelevering ervan kostte ons enkele honderdduizenden euro’s. Maar het goede nieuws is dat de horloges nadien terug naar ons komen en wij ze als showstukken kunnen inzetten op evenementen zoals de Hamilton Behind The Camera Awards (BTCA) of dat ze als inspiratie kunnen dienen voor modellen voor onze fans.”

Dune

In een samenwerking met Legendary Entertainment en Warner Bros. Pictures creëerde Hamilton dit jaar de ‘Desert Watch’, een op maat gemaakt horloge op vraag van Denis Villeneuve voor ‘Dune: Part Two’, het langverwachte vervolg op zijn cinematografische meesterwerk ‘Dune’. Hoewel de Desert Watch exclusief voor Dune was, introduceerde Hamilton onlangs twee Ventura’s in beperkte oplage met een lichtgevende wijzerplaat die doet denken aan de blauwe ogen van de Fremen. De Ventura Bright heeft een knop die de oplichtende blauwe lijnen van de Desert Watch-wijzerplaat nabootst. De Ventura Edge heeft een matzwarte hoekige kast met een blauw digitaal display dat de reliëfelementen van de filmrekwisieten nabootst. De limited edition wordt geleverd met een op de film geïnspireerde verpakking.

Hoewel de Desert Watch exclusief voor ‘Dune’ was, introduceert Hamilton twee ‘limited edition’ Ventura’s met een blauwe wijzerplaat die doet denken aan de blauwe Fremen-ogen.

De Hamilton Khaki Field Murph uit ‘Interstellar’ (2014), bestaat nu in twee nieuwe 38mm-varianten met het automatische gangwerk H-10, met een reserve van 80 uur.

Ook de 42mm Hamilton Khaki Field Murph, die zijn debuut beleefde als een aangepast rekwisiet voor de hoofdpersoon in ‘Interstellar’ (2014), kwam zopas als horloge voor de fans op de markt. De Khaki Field Murph uit 2019 was meteen een groot succes en is vandaag een van Hamiltons populairste referenties. Hamilton bouwt nu voort op die populariteit en breidt de Murph-lijn uit met twee nieuwe varianten van de 38mm in een stalen horlogekast. Eén met een helderwitte wijzerplaat in contrast met een zwarte leren band die de sfeer van ruimte en ontdekkingen oproept. De originele zwarte wijzerplaat werd op zijn beurt gekoppeld aan een roestvrijstalen polsband.

Achter de schermen

“Sinds we de Hamilton Behind The Camera Awards in 2006 introduceerden, leggen we de nadruk op het immense werk achter de schermen en alle gepassioneerde mensen die bijdragen aan de magie van films”, vertelt Stauffer.

Dit jaar passeerden tijdens de BTCA dertien categorieën de revue, waaronder Editing, Stunts, Animation, Sound en Hair & Makeup. “Hamilton is de enige ter wereld die een award uitreikt voor alle creatievelingen achter de camera”, vertelt acteur, productiedirecteur en rekwisietenmeester Guillaume DeLouche. Twee jaar geleden won DeLouche de Prop Master Award voor zijn rekwisieten in ‘Thor: Love and Thunder’ (2022). “Rekwisietenmeesters worden vaak over het hoofd gezien terwijl we een cruciale rol spelen in de industrie”, vertelt DeLouche. “We zijn verantwoordelijk voor het vinden, creëren en beheren van alle rekwisieten en decorstukken en daar bewegen we soms hemel en aarde voor. Daarom heeft de Property Masters Guild dit jaar de MacGuffin Awards in het leven geroepen.”

Horlogemaker van de koningen

Hemel en aarde bewoog ook Abraham-Louis Breguet in zijn tijd als horlogemaker van Napoleon Bonaparte en heel wat koninklijke hoven. “Breguet maakt zo’n integraal deel uit van de Europese cultuur dat de naam vanzelfsprekend naar voren komt bij het beschrijven van aristocratie, bourgeoisie, of simpelweg een luxueuze en verfijnde wereld”, vertelt Emmanuel Breguet, zevende generatie van de horlogemakersfamilie én vice president en head of patrimony bij Montres Breguet. “De verwijzingen naar Breguet-horloges in zowel de Franse als de buitenlandse literatuur benadrukken de uitzonderlijke bekendheid van het merk en zijn oprichter.”

Prominente literaire vermeldingen zijn onder meer van Honoré de Balzac, Aleksandr Poesjkin, Paul Siraudin, Stendhal, Lev Tolstoj, Ivan Toergenjev, Jules Verne, Victor Hugo, Aleksandr I. Koeprin,… Die laatste twee kozen overigens een Breguet-horloge als centraal thema in respectievelijk een novelle en een roman. Breguet verschijnt ook in Engelstalige werken, zoals in ‘Blue at the Mizzen’ van Patrick O’Brian, ‘Vanity Fair’ van William Thackeray en ‘The French Lieutenant’s Woman’ van John Fowles.

Net als in het boek is in de film ‘The Count of Monte Cristo’ (2024) een rol weggelegd voor Breguetuurwerken

Tijd als sleutelelement

Voor wie in de sfeer wil komen van de nieuwe horlogemodellen in de Breguet Marine-collectie is ‘The Count of Monte Cristo’ de nieuwe film van Alexandre de La Patellière en Matthieu Delaporte een aanrader. De Breguets komen immers in de gelijknamige avonturenroman van Alexandre Dumas voor en ook in de film zien we hoe bankier Baron Danglars een prachtig Breguet-zakhorloge heeft met één grote centrale, en twee gedecentraliseerde wijzers. Het zakhorloge en zijn precisie spelen een grote rol in één van de meest cruciale momenten in het verhaal. Ook op het bureau van scheepseigenaar Morrel vind je een zeechronometer van Breguet. Meer over de link met de marine ontdek je overigens in het Parijse Musée National de la Marine dat een van de eerste marinechronometers van het merk exposeert.

Breguets Marine-collectie breidt uit met twee modellen waaronder de Marine Chronograaf 5529, een sportief uurwerk. De golfmotieven op de wijzerplaat zijn met de hand geguillocheerd.

And the winners are

Enkele films en creatievelingen die dit jaar een Hamilton Behind the Camera Awards wegkaapten:

Stunts: Chris O’Hara, ‘The Fall Guy’.

Animatie: Kelsey Mann, ‘Inside Out 2’

Regisseur: Gia Coppola, ‘The Last Showgirl’

Rekwisietenmeester: Kendra Eaves, ‘Anora’

Scenarioschrijvers: Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells en Shawn Levy, ‘Deadpool and Wolverine’

