We trokken naar het Gentse hoofdkantoor van Paveau waar de ex-advocate Isabelle De Pauw haar liefde voor water en glas vurig bepleit. Wat begon als een lockdown-idee – elegante, hervulbare glazen flessen – groeide uit tot een internationaal succes.

Dat duurzaamheid, functionaliteit en design perfect kunnen samensmelten tot een kleurrijk en geslaagd huwelijk, bewijst Isabelle De Pauw (37) met haar merk Paveau. Ze studeerde rechten in Leuven en werkte aanvankelijk aan de balie van Gent. “Mijn specialiteit was sociaal recht en strafrecht. Ik was en ben nog altijd gefascineerd door strafrechtelijke dossiers, maar uiteindelijk ben ik in de zaak van mijn man gestapt. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in B2B-relatiegeschenken, van gepersonaliseerde balpennen tot textiel. Kortom, de ideale structuur om zelf iets te lanceren. Toch wilde ik niet zomaar iets uit de grond stampen. Er moest een verhaal achter zitten.”

Lockdown

Het duurde even voordat Isabelle dat ene product vond waarmee ze zichzelf volledig kon uitdrukken. Uiteindelijk kwam het magische moment tijdens de lockdown van 2020. “Ik was hoogzwanger van ons tweede kind en tijdens het zoveelste avondje thuis vroeg ik me af waarom er geen mooie, hervulbare glazen flessen bestonden. We hadden karaffen, maar die vond ik niet goed genoeg. En zo concipieerde ik zelf een fles die afsluitbaar was, met een volume van 1,2 liter. Toen mijn man thuiskwam van zijn werk, zei ik: ‘Schat, ik heb een super idee.’ We hebben heel de avond gebrainstormd en na mijn bevallingsverlof ben ik met de ontwikkeling van de fles begonnen. Tegen 31 december 2020 arriveerde het eerste prototype uit China.”

Van droom tot realiteit

De ingeving kwam niet uit het niets: Isabelle had altijd al een liefde voor mooi gedekte tafels en decoratie. En de jonge onderneemster wilde veel meer dan functionele flessen: het moesten echte designobjecten worden. Beïnvloed door de gekleurde vintage glazen van Val-Saint-Lambert die ze als huwelijksgeschenk van haar grootmoeder had gekregen, gaf Isabelle haar producten een persoonlijke en artistieke touch.

© Katoo Peeters

“In augustus 2021 heb ik mijn ideale fles op de markt gebracht in vier versies: transparant, blauw, groen en geel. De naam Paveau is geïnspireerd op pavo real, mijn familienaam in het Spaans.” Elke mondgeblazen fles pronkt als een pauw in een stijlvolle geschenkverpakking, versierd met afbeeldingen van de Antwerpse kunstenaar Ward Nijs. “Voor zo’n groot glazen object vond ik het belangrijk om het aantrekkelijk te verpakken en er een leuk geschenk van te maken. Dat ‘gifting-aspect’ heeft volgens mij ook bijgedragen tot het succes. Ik stapte vervolgens zelf naar mijn lievelingswinkels in het Gentse en Brusselse, onder andere Vanhie, Dhondt, Par Terre, Decozone. Het was een droom om mijn product daar te mogen verkopen. Zes weken later was ik al uitverkocht. Gelukkig had ik naar mijn man geluisterd en had ik voor de lancering al een nieuwe bestelling geplaatst bij mijn leverancier. Die was net op tijd klaar voor Kerstmis.”

Parijse doorbraak

Het internationale succes van Paveau kwam in een stroomversnelling toen Isabelle in januari 2023 deelnam aan de beurs Maison & Objet in Parijs. “Ik had toen zeven kleuren en ze hadden me helemaal achterin een stand gegeven (lacht). Maar ik vond het geweldig. Alle retailers komen daar shoppen en ik had nooit verwacht dat ik zo veel aandacht zou krijgen. Met een zestigtal nieuwe klanten zijn we sindsdien alleen maar gegroeid. Het komt erop aan je goed te laten begeleiden, zeker als je rechten hebt gestudeerd en geen economie. Vandaag heb ik vier vaste werknemers en een tiental vertegenwoordigers op de baan.”

Intussen boomt Paveau in Duitsland en pronkt het Belgische merk in de rekken van grote warenhuizen zoals Le Bon Marché en Galeries Lafayette. Met de aanwezigheid in meer dan vijfhonderd winkels zet Isabelle haar vrolijke kleurenmarathon voort. Dit najaar werd de collectie uitgebreid met drie nieuwe kleuren, die net zo goed passen bij winterse tafels als bij zomerse feesten. “Ik fantaseer al over nieuwe collecties, maar het handelsmerk blijft de fles. Ik wil geen label worden met ook bordjes en kommetjes. Het is bijna een uitdaging om je niet te laten opjagen en in het juiste tempo verder te gaan. Als ik iets op de markt breng, moet het passen in de tijdsgeest en mag het geen belasting zijn voor de planeet.”

© Katoo Peeters

Bewustwording

Terwijl Isabelles carrièrepad drastisch veranderde van juriste tot onderneemster, is het nog altijd de diepere sociale missie die haar drijft. Voor haar is Paveau meer dan esthetiek of groeiende verkoopcijfers. “Dromerig ben ik wel, maar niet zweverig. Eigenlijk ben ik een manifestor. Ik wil die dromen verwezenlijken. Vooral het verhaal van bewust met water om te gaan, fascineert me enorm. Voor mijn rechtenstudies – ik was achttien – heb ik een jaar in Melbourne gewoond bij een gastgezin. Toen ik daar arriveerde kreeg ik meteen te horen: ‘Only one rule: shower 5 minutes!’ Omdat ze in een land leven met gigantische droogtes en bosbranden, eren de Australiërs hun water. Dat is me altijd bijgebleven. Daarom zijn al mijn flessen genoemd naar Australische stranden.”

“Ons motto is: Treasure our tap water. Laten we het niet verspillen, vervuilen of verpakken in plastic, maar verheffen tot kostbaar goed. We zijn gebrainwashed door merken en lobbyisten die ons laten geloven dat flessenwater beter is. Omdat ik een verschil wil maken, gaat er met elke verkochte fles wat van de opbrengst naar een goed doel. Zo steunden we Charity Water dat wereldwijd projecten op poten zet voor mensen zonder toegang tot proper drinkwater. We focussen ook op Plastic Bank, een organisatie die plastic uit de oceanen haalt en mensen tewerkstelt op plaatsen waar dat een groot probleem vormt. Let op, ik beschouw het niet als een strijd tegen plastic op zich. Plastic maakt ook veel mogelijk, maar het houdt geen steek om water in plastic aan te bieden aan de consument. Of ik die strijd ga winnen, dat is nog maar de vraag.”

paveau.com

door Arne Rombouts beeld Katoo Peeters

