Stichting tegen Kanker financiert baanbrekend wetenschappelijk kankeronderzoek

Op 22 september nodigde Stichting tegen Kanker haar donateurs en partners uit op het event “Beating Cancer Together” op de AG Campus in Brussel. Tijdens dit event reikte ze wetenschappelijke Grants – zeg maar de Oscars van het kankeronderzoek – uit aan Belgische onderzoekers en hun teams.

Alle aanwezigen – waaronder vele donateurs – kregen naast boeiende presentaties een unieke kijk achter de schermen in het Research Village, waar winnende onderzoeksteams hun werk presenteerden en vragen van bezoekers persoonlijk beantwoordden. Zo konden donateurs en partners zien wat de impact is van hun steun aan Stichting tegen Kanker. Dankzij de vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek leeft vandaag bijna 70% van de mensen vijf jaar na hun kankerdiagnose nog.

Maar er is nog een lange weg te gaan aangezien het aantal kankerdiagnoses in België blijft stijgen en er ondanks een hoger genezingspercentage nog steeds te veel mensen aan de ziekte overlijden. Steun aan het kankeronderzoek blijft dus cruciaal, om de mechanismen van kanker beter te begrijpen, betere diagnoses en behandelingen te ontwikkelen, en om de levenskwaliteit van mensen met kanker te verbeteren.

Wetenschappelijk kankeronderzoek financieren is de belangrijkste missie van Stichting tegen Kanker

Onderzoek is en blijft de motor van vooruitgang in de strijd tegen kanker. Omdat wetenchappelijk onderzoek de enige manier is waarop we kanker steeds beter kunnen doorgronden en behandelingen kunnen vinden die de overlevingskans en levenskwaliteit van patiënten verhogen.

Stichting tegen Kanker is bovendien de enige kankerbestrijdende organisatie in België die àlle onderzoeksdisciplines steunt.

De Scientific Grants gaan rechtstreeks naar uiteenlopende fundamentele, translationele en klinische onderzoeksprojecten, alle zorgvuldig geselecteerd door onafhankelijke wetenschappelijke raden. In 2022 stelde Stichting tegen Kanker bovendien extra middelen beschikbaar voor uitzonderlijke projectoproepen, zoals de Grants voor Advanced Technology Equipment en voor Organ Saving Treatment & Improvement of Quality of Life. In dat opzicht was 2022 een exceptioneel jaar.

“De financiële behoeften van het wetenschappelijk onderzoek nemen toe naarmate het gesofisticeerder en complexer wordt. De vereiste technologie en specialisatie worden steeds geavanceerder en duurder. Investeringen in wetenschappelijk onderzoek, doeltreffende opsporing en efficiënte preventie blijven dan ook een absolute prioriteit op nationaal niveau en zijn een absolute voorwaarde om verder vooruitgang te maken om de prognose van onze patiënten te verbeteren.”

Prof. Dr. Eric Van Cutsem, Hoofd Afdeling Digestieve Oncologie, UZ en KU Leuven – co-voorzitter Stichting tegen Kanker

“Beating Cancer Together”, een unieke ontmoeting tussen donateurs, partners en onderzoekers

Dat Stichting tegen Kanker kan bijdragen aan de financiering van de meest veelbelovende Belgische onderzoeksprojecten, is vooral te danken aan de vrijgevigheid van donateurs en partners. “Beating Cancer Together” was dan ook een uitgelezen kans om iedereen te ontmoeten die helpt om hoop om te zetten in overwinning, en om iedereen te bedanken die dit mogelijk maakt!