‘Waarom wij niet op 1 mei, maar op 2 mei een feestje bouwen’

De gloednieuwe en hoogtechnologische tv-studio van Trends en Kanaal Z is een symbool van een mediabedrijf in volle verandering.

Op maandag 1 mei weerklinkt overal ‘De Internationale’ en het gebruikelijke pleidooi voor hogere belastingen, hogere pensioenen, hogere sociale uitkeringen, hogere dit en hogere dat.

Maar op dinsdag 2 mei is het pas écht feest. Dan nemen wij – de redactie van Trends en Kanaal Z – onze splinternieuwe en hoogtechnologische tv-studio in gebruik. Sta me toe daar even bij stil te staan. Want ook u, lezer van Trends en hopelijk ook kijker van Kanaal Z of bezoeker van Trends.be, zult het ongetwijfeld merken.

Een dik half jaar is aan de studio gewerkt. Dat de slijpschijven en de boormachines zwijgen, is op zich al een reden om te vieren. Maar het was de overlast waard. Met zijn metershoge glaspartij, zijn flitsende tv-schermen en zijn moderne decor, wordt de studio het kloppende hart van het Brussels Media Center (BMC), ons hoofdkwartier in Evere.

De studio is een symbool van een mediabedrijf in volle verandering. Roularta is groot geworden met hoogwaardige magazines, zoals ons zusterblad Knack en uw vertrouwde Trends. Maar ondertussen is het een multimediaal bedrijf, dat ook inzet op nieuwe, even hoogwaardige websites en een uitstekend digitaal aanbod via de app ‘mijnmagazines’. Als Trends-abonnee heeft u toegang tot enkele tientallen magazines van Roularta. Een uniek aanbod in Vlaanderen. En nu zet het bedrijf dus ook in op de best mogelijke tv- en video-ervaring. De nieuwe studio heeft uiteraard een desk voor de nieuwsankers van Kanaal Z. Maar er is ook een grote tafel voor debatten en webinars, een green key en een aparte videowall waar we complexe materie op een bevattelijke manier kunnen presenteren.

De kern van multimediaal denken is: journalistiek aanbieden op het moment dat en in de vorm die u als abonnee het beste passen.

De studio is ook het symbool van de eengemaakte redactie, die Trends en Kanaal Z al een hele tijd zijn. Beide financieel-economische nieuwsmerken werken intensief samen, onder één redactionele leiding en met één onlinecoördinator.

Sinds februari kunt u het resultaat van die samenwerking zien op onze vernieuwde website Trends.be, waar lezen, kijken en luisteren samenkomen. U kunt het ook zien in onze gezamenlijke nieuwsbrieven waar u gratis kunt op intekenen, onze sociale media en onze podcasts. Dat is de kern van multimediaal denken: journalistiek aanbieden op het moment dat en in de vorm die u als abonnee het beste passen.

Grootste bereik in de financieel-economische doelgroep

Eén redactie betekent meer journalistieke slagkracht. Samen zijn we slimmer én groter. Dat mag u letterlijk nemen: Trends en Kanaal Z hebben met voorsprong het grootste bereik in de financieel-economische doelgroep.

En we doen het goed. Uit de meest recente CIM-cijfers bleek dat ons leesbereik met 9 procent is toegenomen. Vorige week volgden de kijkcijfers over 2022. Kanaal Z groeide als enige met liefst 15 procent. Op weekdagen bereiken we gemiddeld 317.956 Vlaamse kijkers per dag. Tijdens het weekend zit ons praatprogramma Trends Talk ruim boven de 800.00 kijkers.

Ook commercieel is de samenwerking van groot belang. Er wordt vaak over een 360°-benadering van adverteerders gesproken. Voor ons is dat de praktijk. Adverteerders kunnen hun boodschap brengen in print, op de website, op televisie, rond video’s of podcasts of in een combinatie van al die kanalen.

Ten slotte wordt de nieuwe studio ongetwijfeld een kruisbestuiver. Terwijl ik dit schrijf, bereidt een redacteur van Kanaal Z samen met de redactie van Knack een eerste multimediaal nieuwsproject voor. Ook de collega’s van Datanews, Roularta Health Care (Artsenkrant), Libelle, Flair,… lopen zich warm. Meteen heeft u de belangrijkste redenen gehad waarom Roularta de forse investering in deze studio doet. Het is een logische stap voor een multimediaal, modern mediabedrijf.

Afspraak dinsdag 2 mei, vanaf 20 uur, Kanaal Z. Een gloednieuwe studio. Een gloednieuw decor. Een nieuwsuitzending in een gloednieuw jasje. U kijkt toch ook?

Lees meer over de nieuwe tv-studio en bekijk enkele beelden: