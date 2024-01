‘Vergeet Taiwan niet, het is veel meer dan alleen een handelspartner’

Zaterdag houdt Taiwan verkiezingen. Een overwinning van de anti-­Chinese Democratisch-Progressieve Partij (DPP) kan Peking overtuigen dat Taiwan enkel nog met militaire dwang te onderwerpen valt, met onvoorspelbare gevolgen op het wereldtoneel.

Premier Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib bezoeken momenteel de eenpartij­staat China, maar niet het democratische Taiwan. Een ongemakkelijk keuze, want China is niet te beroerd om Belgische Kamer­leden om te kopen of cyber­aanvallen te lanceren tegen de Belgische overheid. Een dosis argwaan tegenover Peking komt dus van pas.

Het is ook een logische keuze, omdat België een klein land is en alleen grote landen hun vrienden kunnen kiezen. België zit weliswaar ingebed in de Europese Unie, die eendrachtig is gebleven na de brexit en de Russische inval in Oekraïne. Maar een zware Chinese stresstest heeft Europa nog niet ondergaan.

Bovendien maakt de globalisering steeds meer plaats voor geopolitiek, zodat niet meer duidelijk is wie je vrienden zijn en hoe betrouwbaar die zijn. Met zijn economische en militaire ambitie is China een risicofactor, maar de Verenigde Staten, waar Donald Trump volgend jaar weer president kan worden, zijn dat ook.

De Straat van Taiwan is een van de drukst bevaren handelsroutes ter wereld. Het eiland produceert nog altijd het leeuwendeel van de meest geavanceerde halfgeleiders.

Europa kan niet weglopen van de gevaren. Dat zou de territoriale ambitie van China alleen maar versterken. Hechtere relaties tussen Europa en Taiwan moeten de kosten van de Chinese ambitie verhogen. Taiwan is veel meer dan alleen een handelspartner.