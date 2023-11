‘Technologie kan het klimaat redden’

De klimaatopwarming is dit jaar al opgelopen tot 1,2 graden, de uitstoot van broeikasgassen bereikte in 2022 een piek en op basis van de nationale klimaatplannen zal de opwarming oplopen tot meer dan 2,5 graden.

De wereld zal op de klimaatconferentie in Dubai extra inspanningen moeten afkloppen, om catastrofale klimaatschade te voorkomen. In een ideale wereld stijgt de koolstofprijs systematisch tot de uitstoot van broeikasgassen compatibel wordt met een opwarming van maximaal 2 graden. In de echte wereld wordt op amper 30 procent van de mondiale uitstoot een doorgaans veel te lage koolstofprijs geplakt. Om de opwarming tot 2 graden te beperken, moet de koolstofprijs sneller stijgen dan maatschappelijk haalbaar is.

Een klimaatneutraal energiesysteem vergt niet noodzakelijk veel meer investeringen dan een fossiel systeem.

Het goede nieuws is dat een klimaatneutraal energiesysteem niet noodzakelijk veel meer investeringen vergt dan een fossiel systeem. De klimaattransitie kan nog lukken door te focussen op technologische doorbraken die een hernieuwbaar energiesysteem goedkoper maken. Even cruciaal wordt het die technologie te delen met de groeilanden, die door hun stijgende uitstoot het klimaatlot van de wereld in handen hebben. Los van de eigen inspanningen is het voor het Westen even belangrijk China en India te helpen in hun energietransitie. De grote uitstoters kunnen elkaar daarbij aanvullen, merkt de Nationale Bank op. De Europese Unie biedt investeerders zekerheid dat de klimaatinspanningen renderen, de Verenigde Staten verlagen de investeringskosten met enorme subsidies en de groeilanden verlagen de kosten van hernieuwbare energie verder via schaalvoordelen. Laat die symbiose het hoofdthema worden in Dubai.