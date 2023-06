Dirk Fransaer en Pierre Wunsch komen in Trends, los van elkaar, tot dezelfde ongemakkelijke conclusie. Het Europese klimaatbeleid dreigt zichzelf voorbij te lopen omdat het de kiezer onderweg verliest en de industrie dreigt te decimeren.

Kiezers tonen in toenemende mate hun ongenoegen over het beleid van het vermanende vingertje, dat hen trakteert op hoge kosten voor beperkte baten. Denk aan de isolatie van bestaande woningen, een investering die zich niet of nauwelijks terugverdient, terwijl het klimaat er amper beter van wordt.

“Kiezers voelen dat het klimaatbeleid niet klopt”, zegt Dirk Fransaer, die stelt dat hernieuwbare energie pas duurzaam is als die voor iedereen betaalbaar is. “Als we te snel te ver gaan in het klimaatbeleid, dreigen we tien jaar te verliezen aan het politieke front”, zegt Wunsch.

Realisme is een must om de klimaatmarathon uit te lopen.

Maar voor veel klimaatactivisten gaat het beleid nog niet ver genoeg. Zij pleiten voor een fundamentele gedragsverandering en een onthoofding van de welvaart om de samenleving klimaatneutraal te maken.

De jeugd kun je dat enthousiasme nog vergeven, maar beleidsmakers zouden moeten weten dat zo’n beleid contraproductief is, omdat mensen afhaken. De koolstofprijs in de Europese Unie is al hoog genoeg om de economie richting klimaatneutraliteit te duwen tegen 2050, merkt Wunsch op. Economische groei en klimaat zijn perfect verzoenbaar op basis van technologie die beschikbaar is. De elektriciteitsprijzen zullen in de periode 2030-2050 niet hoger gaan dankzij de beschikbaarheid van relatief goedkope hernieuwbare energie. Wunsch en Fransaer pleiten voor een stevige portie realisme in het klimaatbeleid, maar dat is een must om de klimaatmarathon uit te lopen.

