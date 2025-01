Ik geloof niet dat Europa het Bokrijk van de digitale wereld wordt, ook al lijkt het er nu op dat ons continent langs alle kanten voorbijgelopen wordt. De chatbot DeepSeek toont dat China de Verenigde Staten in artificiële intelligentie (AI) bijna heeft ingehaald en zelfs kan passeren. Europa zou moed moeten putten uit die Chinese inhaalrace. De Verenigde Staten probeerden zelfs de technologische ontwikkeling van China te blokkeren met een verbod op de westerse export van geavanceerde computerchips en andere spitstechnologie. Maar dat heeft Chinese bedrijven nog creatiever gemaakt. Zelfmedelijden of zelfkastijding heeft geen enkele zin in Europa. De geschiedenis van de techsector is extreem wisselvallig. De innovaties volgen elkaar zo snel op dat geen enkele techgigant voor eeuwig op kop kan blijven. Deze keer kan de wet van de remmende voorsprong in ons voordeel spelen. De slag om de grote taalmodellen kan Europa wellicht niet meer winnen, maar we kunnen wel een voorloper zijn in het productieve gebruik van de technologie. En die race moet nog beginnen.

Net voor DeepSeek twijfels zaaide over de westerse technologische superioriteit, leek president Donald Trump de Amerikaanse voorsprong te betonneren met het Stargate-project. Hij kondigde trots een investering van 500 miljard dollar aan in een netwerk van gigantische datacenters in Verenigde Staten, om de meest geavanceerde AI te bouwen. De kans is groot dat het bij een belofte blijft, want de belangrijkste techgiganten bouwen liever hun eigen parken. De sleutelspelers in het Stargate-consortium zijn onder meer Sam Altman van Open AI en Masayoshi Son van SoftBank. Altman heeft er handje van weg om zijn technologie te overhypen, Son heeft zich al meermaals verbrand aan wild gokken op techstart-ups.

‘Dat de techgiganten veel tijd aan Trump moeten besteden, creëert kansen voor kleine technologiebedrijven, zelfs in Europa.’

Trump schrapte ook een decreet van zijn voorganger Joe Biden. Dat was een voorzichtige poging om grootschalige AI-projecten zoals Stargate aan overheidstoezicht te onderwerpen. Trump wil de perceptie behouden dat Amerika innoveert, en niet zoals Europa de zaken kapotreguleert. De ironie is dat Trump een lastigere regelneef zal zijn dan Biden, en misschien zelfs de Europese Unie. Zijn retoriek, de samenstelling van zijn regering en administratie wijzen er juist op dat hij de techgiganten strak aan de leiband wil houden. Trump zal controleren of de techbedrijven toch niet stiekem de diversiteit zullen blijven bevorderen, of dat ze politiek neutraal zijn (lees: Trump en zijn medestanders online een disproportioneel groot bereik geven). En hij zal erop toezien dat de techgiganten niet meer samenwerken met Chinese bedrijven of wetenschappers.

Mark Zuckerberg, Elon Musk en andere CEO’s van techgiganten zullen heel veel managementtijd moeten besteden om in de gratie van Trump te blijven. Het bakkeleien met de Europese Unie kunnen ze nog overlaten aan de juristen, maar met Trump zullen ze persoonlijk moeten onderhandelen. Dat kan tot grote misstappen leiden. Bill Gates vertelde enkele jaren geleden hoe Microsoft de opkomst van de smartphone had gemist. Zijn bedrijf was verzeild geraakt in een verlammende juridische strijd over de dominantie van het Windows-besturingssysteem op computers. Tijd om de smartphone te zien opkomen, was er daardoor niet. Dat de huidige techgiganten veel tijd aan Trump moeten besteden, creëert kansen voor kleine technologiebedrijven, zelfs in Europa. De regels zijn hier misschien strenger, maar ze zijn tenminste nog voorspelbaar.



Voor het overige ben ik van mening dat er zo snel mogelijk een federale regering gevormd moet worden. Onze ondernemers, bedrijven en de 11 miljoen inwoners van dit land hebben recht op goed bestuur.