‘In de kinderopvang zijn andere oplossingen nodig dan flexi-jobs’

De uitbreiding van flexi-jobs richting kinderopvang lijkt logisch, maar is volgens Alain Mouton geen wonderoplossing.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) wil het personeelstekort in de kinderopvang oplossen door een beroep te doen op flexi-jobbers. Via dat systeem kunnen gepensioneerden en werknemers die minstens vier vijfde werken een centje bijverdienen in de horeca, de detailhandel, de eventsector en sportclubs, en ondersteunende taken uitvoeren in de zorg. Wie flexi-jobt, betaalt geen sociale bijdragen of belastingen op dat loon. De flexi-jobs zijn daarom een groot succes.

Geen wonderoplossing

Eind vorig jaar waren 108.000 Belgen aan de slag als flexi-jobber, een stijging met meer dan 20 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. De uitbreiding richting kinderopvang lijkt dus logisch.

Toch is het geen wonderoplossing. De vraag naar flexi-jobbers in voor de hand liggende sectoren als de horeca is hoog, wat al tot een tekort aan kandidaten heeft geleid. De kans is reëel dat er onvoldoende kandidaten zijn die in de kinderopvang willen werken. Dat toont ook de zorgsector aan, waar flexi-jobbers sinds begin dit jaar welkom zijn. Daar zijn nauwelijks flexi-jobbers aan de slag gegaan.

Liberale stempel

Een tweede hinderpaal is dat de uitbreiding van het stelsel een federale bevoegdheid is. De socialisten en de groenen in de federale regering zijn geen voorstanders van flexi-jobs. Het voorstel van Bart Somers lijkt vooral om electorale redenen interessant. De invoering van de flexi-jobs in 2015 was zowat de enige maatregel van de voorbije tien jaar die een duidelijk liberale stempel droeg.

Om de tekorten in de kinderopvang de baas te kunnen, zijn andere ingrepen nodig. Zoals een verschuiving van middelen binnen de Vlaamse begroting. En door het fiscaal interessant te maken dat bedrijven kinderopvang voor hun personeel aanbieden of organiseren.

