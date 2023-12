‘Hoge belastingen, creatieve bedrijven’

De belastingdruk in ­België behoort tot de hoogste van Europa. Paradoxaal genoeg blijken de torenhoge belastingen de creativiteit van de bedrijven niet te fnuiken. Dat blijkt uit de lijst van de grootste betalers van vennootschapsbelastingen in ons land.

Die bevat opvallend veel wereldwijd actieve topbedrijven. Mastercard is een ­referentie voor elektronisch betalingsverkeer. De Duitse chemiereus BASF blijft geloven in het strategische belang van de Antwerpse haven. De Belgische staat profiteerde vorig jaar van de hoge winsten die bedrijven boekten door de fiks gestegen energieprijzen.

Bekijk hier de top 50 van grootste betalers van vennootschapsbelasting

De lijst bevat ook ­behoorlijk wat geneeskundige bedrijven. ­Argenx hees zich in het toppeloton na een jarenlang succesparcours. Janssen Pharmaceutica en GlaxoSmithKline kunnen de hoge Belgische belastingdruk combineren met het aantrekken van hooggeschoolde onderzoekers. In Rixensart werken meer dan 8.500 mensen, die de internationale uitstraling van België als speerpunt in de geneeskunde kracht bijzetten. Janssen Pharmaceutica in ­Beerse moet niet veel onderdoen met ruim 5.000 werknemers.

Die bedrijven betalen geenszins het officiële tarief van 25 procent in de vennootschaps­belasting. Maar België krijgt behoorlijk wat kwaliteit in ruil. Het gaat om inkomsten uit octrooien, een cultuur van innovatie en ­aanhoudende investeringen in de lokale ­vestigingen, die de belastingdruk milderen.

Het is een boeiend compromis. Ondanks de torenhoge fiscale druk blijft België ­weerbaar, en blijven de bedrijven toptalent aantrekken. Wellicht niet toevallig is de ­gezondheidszorg één van de weinige sectoren waarmee dit land goed scoort.

