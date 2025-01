Het is nooit te laat om te beleggen en te ondernemen

De eerste dagen van de tweede ambtstermijn van Donald Trump tonen alweer het talent van Trump en Elon Musk om onze collectieve aandacht te capteren. Het heeft geen zin als toeschouwers naar die slechte show te blijven kijken of uren te doomscrollen op het internet. Trump blijft nooit bij de pakken zitten, niet als president en ook niet tijdens zijn mank lopende campagne afgelopen zomer. Zelfs toen hij beschoten werd, stak hij nog vastberaden zijn vuist omhoog. Met dat iconische gebaar trok hij zijn verkiezingscampagne recht. Het slechtste dat we kunnen doen, is Trump, en de economische onzekerheid die hij creëert, gebruiken als excuus om aan de kant te blijven staan.

Als individu kunnen we veel bereiken, ook al hebben we de macht van Donald Trump of Elon Musk niet. De carrières van het duo, met al hun gebreken en schandalen, bewijzen de waarheid achter het cliché dat het geluk glimlacht naar de dapperen. Wie afwacht, zal altijd wel ergens te hoge obstakels zien. Zelfs als de economie flirt met een recessie, is het een goed moment om een zaak te starten. Om bij Elon Musk te blijven: zijn meest succesvolle bedrijven – Paypal, SpaceX en Tesla – zijn doorgebroken tijdens zware economische crisissen.

Ook voor beleggen geldt de wijsheid dat je je geluk zelf kunt maken. Dat is ook de insteek van ons coververhaal van deze week: elke volwassene zou moeten beleggen. Beursnieuws en onafhankelijk aandelenadvies zijn al jaren een hoeksteen van onze berichtgeving en vanaf deze week schakelen we nog een paar versnellingen hoger. Op Trends.be/beleggen-live vindt u voortaan een uitgebreide module met een schat aan beursdata, een portefeuille, interactieve mogelijkheden en veel beursnieuws. Er zijn verschillende redenen waarom we dat doen. Uiteraard willen we onze abonnees het best mogelijke aanbod geven. Maar het gaat verder dan dat: onze missie is de financiële geletterdheid in Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen.

Het jeukte een beetje bij ons op de redactie, toen anderhalf jaar geleden 22 miljard euro naar de staatsbon vloeide. Er staat te veel geld te verkommeren op onze spaarboekjes. Er zijn meer dan genoeg alternatieven voor het lage rendement van een spaarrekening, zelfs al krijgen die niet de fiscale voorkeursbehandeling van de staatsbon van 2023. Niet iedereen kan volgens het hoogste risicoprofiel zijn zuurverdiende spaarcenten beleggen, maar ook in een conservatieve strategie hebben aandelen, obligaties en fondsen hun plaats. En dan is er nog de onderbelichte rol van de beurs als groeiversneller.

Het beste wat onze economie kan overkomen, is dat de Vlaming meer van de beurs begint te houden. Belgische groeibedrijven als Energyvision en i-Care kijken naar de beurs om verder te kunnen groeien. Het aantal beursgangen in Nederland en Scandinavië ligt al een paar decennia consequent hoger dan bij ons. Het is een belangrijke verklaring waarom die landen, ondanks hun relatief kleine bevolking, meer wereldspelers produceren en economisch beter presteren. Vlaanderen en België moeten dezelfde ambitie hebben en we moeten dat ook aanwakkeren bij onze ondernemers. Het zou even aantrekkelijk moeten worden voor ondernemers om hun groeibedrijf naar de beurs te brengen dan dat ze het verkopen aan een buitenlandse speler. Argenx is op de Brusselse beurs uitgegroeid tot een enorm succes, met een rendement van 7.500 procent sinds de beursgang. De eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat argenx op eigen benen kon blijven staan dankzij de steun van enkele gespecialiseerde Angelsaksische fondsen. De Vlaamse belegger had evengoed die rol kunnen spelen.

Voor het overige ben ik van mening dat er zo snel mogelijk een federale regering moet worden gevormd. Onze ondernemers, bedrijven en de 11 miljoen inwoners van dit land hebben recht op goed bestuur.