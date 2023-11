‘Geef een dading voor Arco een kans’

Het debacle van Arco zit nog altijd heel wat Vlamingen hoog. Meer dan 650.000 particulieren zagen tezamen 1,6 miljard euro in rook opgaan. Politici van alle kleuren en partijen beloofden hen dit verlies te compenseren, maar ze kwamen de beloftes niet na.

Arco is een schandvlek voor dit land. De financiële en politieke elite voelde zich niet aangesproken door die naïevelingen die het onderscheid niet konden maken tussen spaargeld en een aandeel. Dat het meestal om eenvoudige gezinnen ging voor wie enkele duizenden euro’s wél een verschil maken, raakte hun koude kleren niet.

De voorbije jaren hebben de politici getracht het Arco-dossier monddood te maken. Door erover te zwijgen, hoopten ze dat het uit het collectieve geheugen zou verdwijnen. Nu blijkt dat, naast de 34.000 coöperanten die procederen, al bijna 10.000 Belgen een onlinepetitie bij het federale parlement ondertekend hebben. Zij vragen dat de regering aangepord wordt om een dading uit te werken. Er zijn ideeën genoeg voor zo’n schikking en ook het geld kan worden gevonden. Het enige was nodig is, is een beetje goodwill.

Daaraan ontbreekt het niet alleen bij de politici maar ook bij de bank-verzekeraar Belfius, die mentaal de bladzijde al omgeslagen heeft. Het woekerpolisarrest in Nederland, dat de verzekeraar NN na twee decennia alsnog aan het wankelen bracht, bewijst dat dit geen verstandige strategie is. Bij een beursgang of privatisering van Belfius zullen de procedures van de Arco-coöperanten wegen op de waardering. Alle betrokken partijen zouden een goede beurt maken door een dading een kans te geven. Als dat inzicht niet aanwezig is, is er iets fundamenteel fout met de leiders van onze instellingen.