‘Fiscaliteit forceert mensen om te schenken’

Door het verschil in tarieven tussen de Vlaamse erf- en schenkbelasting krijgen de mensen het gevoel dat schenken een must is. De wetgever forceert ons om grote sommen geld of zelfs de gezinswoning te schenken. Zo komen er sneller centen in de schatkist van de armlastige overheid.

Vaak zijn mensen er nog niet klaar voor om door te geven wat ze tijdens hun leven hebben opgebouwd, maar ze doen het toch. Ze willen de intresten op het geschonken geld blijven opstrijken. Ze willen in de woning blijven wonen tot hun dood. Ze willen de controle behouden, beslissingen blijven nemen en ze proberen met wisselend succes allerlei clausules in te bouwen, om te vermijden dat hun schenking verbrast wordt.

Soms schenken mensen meer dan ze kunnen missen, om hun erfgenamen onnodige belastingen te besparen. Soms pushen kinderen hun ouders om meer te geven. Het is moeilijk tot onmogelijk te voorspellen hoelang iemand nog heeft en dus hoeveel geld nodig is om een comfortabel leven te leiden tot het einde. Soms zijn de mensen die een vermogen in de schoot geworpen krijgen, er nog niet rijp voor om dat te beheren.

Zonder het verschil in tarieven tussen de erf- en schenkbelasting zouden veel minder mensen schenken. De erfbelasting is geen belasting op domheid, zoals de econoom Michel Maus het noemde, maar een belasting op ‘net genoeg’ of ‘te laat voor successieplanning’ bij een onverwacht overlijden. Mensen die vrezen dat ze maar nipt zullen toekomen, durven niets weg te schenken tijdens hun leven. De rijkste Belgen daarentegen kunnen 99,99 procent van hun vermogen doorgeven aan de volgende generatie zonder een euro te veel belasting te betalen. Met dank aan het leger van fiscale advocaten dat hen bijstaat.