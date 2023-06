‘De war for talent winnen? Strijd mee tegen klimaatverandering’

Vraag 1.000 bedrijven wat hun grootste uitdagingen zijn, en de klimaatcrisis en de war for talent zullen waarschijnlijk het hoogst scoren. Die twee uitdagingen zijn veel sterker met elkaar verbonden dan ondernemingen denken. Ambitieuze klimaatdoelstellingen en -plannen zijn vandaag de beste garantie om talent aan te trekken en de war for talent te winnen. Carole Lamarque is Marketing Expert en auteur van de boeken ‘Influencers’ en ‘Zoonotic’,

De afgelopen weken klonken uit verschillende hoeken pleidooien om de Europese natuur- en klimaatplannen eventjes te bevriezen. First things first: de grote meerderheid van de bedrijven schaart zich vandaag achter de Green Deal om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Ondernemingen nemen hun verantwoordelijkheid om hun CO2-uitstoot tot nul terug te dringen. Dat is een complexe operatie, die onder grote tijdsdruk heel wat investeringen en volgehouden innovatiekracht vraagt. Bedrijven beseffen dat natuur en klimaat onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, maar het is begrijpelijk dat bijkomende Europese plannen en regels hen misschien een beetje overweldigen.

Toch zou het geen goed idee zijn om nu het gaspedaal te lossen. Bedrijven die dat doen, lopen een nog veel groter risico dan niet aan de milieuwetgeving te kunnen voldoen. Ze riskeren dat ze geen mensen meer vinden. Een groene, duurzame koers is anno 2023 de beste garantie om talent aan te trekken en aan boord te houden.

Klimaatplannen belangrijk

Een onderzoek van Deloitte toont dat klimaatverandering en ecologische duurzaamheid voor de jongste generaties op de arbeidsmarkt, de -40-jarigen, doorslaggevende factoren zijn om voor een werkgever te kiezen. Of er al dan niet te blijven. Deloitte bevroeg bijna 25.000 mensen in 44 verschillende landen. 55 procent van Gen Z (geboren tussen 1995 en 2004) en de millennials (geboren tussen 1983 en 1994) geeft aan dat ze de klimaatimpact en de klimaatplannen van bedrijven bestuderen voor ze een job aannemen. Liefst 40 procent van die jongste groep werknemers is door klimaatoverwegingen al eens van job veranderd, of is dat in de nabije toekomst van plan.

Uit de ‘Employer Appeal Survey’ van uitzendgroep House of HR blijkt dan weer dat de klassieke energiebedrijven die zich nog met olie en/of aardgas bezighouden, tot de minst aantrekkelijke werkgevers behoren. Alleen de gokindustrie, de wapenindustrie en de tabaksindustrie scoren nog slechter. Hernieuwbare energie staat dan weer helemaal bovenaan het lijstje van meest aantrekkelijke sectoren om in te werken.

Gen Z en millennials

Bedrijven moeten meer dan ooit generatieoverschrijdend denken en handelen. Ze moeten in het hoofd van de volgende generaties kruipen als ze nog talent willen rekruteren en voor langere tijd aan zich willen binden.

Gen Z en millennials willen vandaag werken voor bedrijven die zich engageren voor het klimaat. Die trend zal niet stilvallen, integendeel zelfs. De jongeren die voor de coronacrisis met tienduizenden meestapten in klimaatmarsen begeven zich stilaan op de arbeidsmarkt. Zo wordt het klimaat ook een zaak van HR en zal het een hoofdrol moeten spelen in employer branding. ‘Show, don’t tell’ is daarbij het advies. Toon hoé je meestapt in de evolutie naar een koolstofarme industrie. Gen Z is platgeslagen met greenwashing, ze doorprikt ondertussen moeiteloos boodschappen die niet authentiek en niet aantoonbaar zijn.

‘Fast forward’ indrukken

De volgende generatie houdt bedrijven vandaag een spiegel voor. De keuze tussen ecologie en economie is een valse keuze. Er is geen tegenstelling. Natuur, klimaat en bedrijven kunnen niet zonder elkaar. De economie heeft biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen nodig voor water, voor gezonde lucht, voor grondstoffen. Op een dode planeet is het verdomd moeilijk ondernemen. Omgekeerd hebben we de innovatieve en gedurfde oplossingen van ondernemers nodig om ons uit de klimaatcrisis te leiden.

Artificiële intelligentie kan vandaag al heel veel. Maar de echte baanbrekende innovaties die de planeet zullen redden, die zijn nog altijd mensenwerk. Om die mensen aan te trekken op een krappe arbeidsmarkt moeten bedrijven in plaats van de “twijfelknop” de fast forward knop indrukken.

Talent is de sleutel om de strijd tegen de klimaatverandering te winnen. De strijd tegen de klimaatverandering is de sleutel om de war for talent te winnen.

Lees ook: