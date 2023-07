Ceci n’est pas une pensioenhervorming

Veelzeggend is dat minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) in Parijs was vorig weekend, toen de eerste minister besliste om alles op de pensioenen te zetten, schrijft Danny Reweghs.

Na het nummer van donderdag 13 juli schakelt Trends over op het zomerregime. Het magazine verschijnt in de vakantie om de twee weken, tot 24 augustus. Aan vakantie is de federale regering duidelijk nog niet toe. De klok tikt voor Alexander De Croo om te laten zien dat dit land nog wel degelijk bestuurd wordt. Na de heisa rond minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR), het incident tussen de vicepremiers Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en Frank Vandenbroucke (Vooruit), en de heibel over het voorzitterschap van zijn eigen slabakkende partij, was er de premier heel veel, zo niet alles, aan gelegen om niet opnieuw een weekend te moeten eindigen zonder akkoord. Een extra pigment leverde de val van de Nederlandse regering, sinds jaar en dag onder leiding van zijn grote liberale vriend en lichtend voorbeeld, Mark Rutte.

Mark ‘teflon’ Rutte gooit de handdoek in de ring, maar Alexander De Croo weert zich als een duivel in een wijwatervat om daadkracht te tonen. Een fiscale hervorming voorlopig onhaalbaar? Dan gooien we de planning om en gaan we voor een akkoord over de pensioenen. Veelzeggend is dat minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) in Parijs was vorig weekend, toen de eerste minister besliste om alles op de pensioenen te zetten. Lalieux moest halsoverkop terugkeren naar de Wetstraat om een akkoord te sluiten over haar bevoegdheid.

Dat een akkoord over de pensioenen mogelijk werd voor er eentje over de belastingen was, heeft alles te maken met 850 de miljoen euro voor ons land uit het Europese herstelfonds. België dreigde vele honderden miljoenen mis te lopen omdat de Europese Commissie het onaanvaardbaar vindt dat deze regering de pensioenen dusdanig heeft opgetrokken dat die extra geld kosten, terwijl Europa eigenlijk wil dat de kostprijs zakt. Dat was een geweldige trofee voor de socialistische partijen, in het bijzonder voor de PS. Maar Europa dreigde die overwinning af te vlakken door het steungeld bij zich te houden. Dus bleken de regeringspartijen – inclusief de PS – bereid om voor deze regering in recordtempo de grote tegenstellingen te overstijgen en de extra kosten te neutraliseren. Zo wil de regering de Europese Commissie paaien en dat kan nog lukken ook.

Veelzeggend is dat minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) in Parijs was vorig weekend, toen de eerste minister besliste om alles op de pensioenen te zetten.

Eén van de vier maatregelen is goed voor 80 procent van de inspanning: die in de ambtenarenpensioenen. Dat is wel heel mager om van een pensioenhervorming te spreken, de reden ook waarom dat woord nu pas in deze tekst opduikt. Een ingreep in de ambtenarenpensioenen was onvermijdelijk, maar een zeldzaamheid in dit land. De ‘perequatie’ – het systeem waarmee de ambtenarenpensioenen, bovenop de indexeringen, meestijgen met de weddes van de ambtenaren – wordt zelfs niet volledig afgeschaft, maar beperkt tot een stijging van 0,3 procent. Dat is gerommel in de marge. De perequatie was niet langer verdedigbaar nadat de voorbije tijd de ambtenarenweddes een fameuze inhaalbeweging hebben gemaakt tegenover de privé-sector. Toch zullen de ambtenarenvakbonden dit niet zomaar laten passeren.

Lees ook de analyse van Philip Neyt, pensioendeskundige en oud-voorzitter van de federatie van pensioenfondsen PensioPlus

Hoe moet Vincent Van Peteghem (cd&v) zich voelen? De minister van Financiën hield zondagnacht urenlang het pensioenakkoord tegen omdat hij garanties wou dat er ook een akkoord over de belastingen komt voor de deadline van 21 juli. Hier geen Europese honderden miljoenen als smeermiddel. Ja, iedereen wil de lasten op arbeid lager, maar er zijn heel uiteenlopende ideeën over hoe die lastenverlaging gefinancierd moet worden.

Een ‘echte’ hervorming van zo’n 6 miljard wordt het niet. Een mini-hervorming misschien, of wat geïsoleerde maatregelen. Het kan de indruk wekken dat de regering het land hervormt. We zouden het graag anders willen, maar we vrezen dat we heel ver zullen landen van onze ‘ideale belastinghervorming’ die vijf eminente fiscalisten ons enkele weken geleden aanreikten (Trends 29 juni).

Lees hier meer: