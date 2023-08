‘Banken moeten meer oog hebben voor maatschappelijke ontevredenheid’

Banken voelen onvrede niet aan, schrijft Patrick Claerhout.

De CEO van Batopin kondigt een versnelling van de uitrol van het bankneutrale netwerk van geldautomaten aan. Tegen eind 2025 wil Batopin, een alliantie van de vier grootbanken, 2.500 Bancontact CASH-punten tellen op 950 locaties. Nu heeft Batopin 765 verdelers op 324 locaties. Een versnelling is dus nodig om de doelstelling te halen.

De voorbije jaren sloten de grootbanken in een razendsnel tempo bankkantoren. Bij die operatie verdwenen ook de klassieke geldafhalingspunten. Batopin verkeerde toen nog in een opstartfase en kon de kaalslag onvoldoende compenseren, omdat de uitrol van zijn eigen netwerk, bij gebrek aan geschikte locaties en panden, trager verliep dan verwacht. Dat leidde tot veel maatschappelijke frustratie.

Nergens in Europa zijn burgers zo ontevreden over de toegang tot cash als in België. Daar zouden de banken meer oog voor moeten hebben. Bankiers zitten echter vaak gevangen in hun eigen financiële logica. Ze voelen het niet aan als maatschappelijk ongenoegen de kop opsteekt en reageren daardoor te traag. Dat bleek bij het succes van de staatsbon. Door de rentevergoeding op spaarboekjes slechts mondjesmaat op te trekken, hebben de banken de onvrede bij hun cliënteel flink onderschat. Dat miljarden euro’s zouden verschuiven, achtten ze niet mogelijk. Daarin hebben ze zich zwaar vergist.

Ook de toegang tot cash zal de komende jaren een issue blijven. Cash blijft voor een vijfde van de Belgische bevolking van levensbelang en vaak zelfs het preferente betaalmiddel. Dat de banksector zijn kosten wil drukken, verdient lof, maar het mag niet ten koste van een essentiële dienstverlening gaan. Er moet zo snel mogelijk een goede spreiding van geldautomaten over het hele land komen, zodat contant geld voor iedereen bereikbaar blijft.

Lees meer: