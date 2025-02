‘Ambitie is een tegengif’

Het Gentse techbedrijf Lighthouse wil naar de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq, zo klonk het vorige week op het event van de Trends Gazellen Oost-Vlaanderen. “Een notering op Nasdaq wordt haalbaar vanaf een omzet van 250 à 300 miljoen dollar. Lighthouse haalt momenteel een omzet van 110 miljoen euro. We zijn op de goede weg”, zei Matthias Geeroms, de CFO van Lighthouse, dat software ontwikkelt waarmee hotels hun kamerprijzen kunnen optimaliseren.

Geeroms had net zo goed kunnen jammeren. De kranten staan bol van de onheilsberichten over het isolationisme van Donald Trump, het gevaar van een uitdijende oorlog en de Europese economie die helemaal achterop dreigt te raken. Maar Geeroms liet een andere wind waaien.

Frisse tegendraadsheid doet ondernemingen groeien in moeilijke tijden.

Frisse tegendraadsheid doet ondernemingen groeien in moeilijke tijden. Tussen 2019 en 2022 – in volle coronacrisis – maakte Oost-Vlaanderen een sprong van plaats 21 naar de tiende stek in de EU Regional Competitiveness Index, die 234 Europese regio’s rangschikt naar concurrentiekracht. Het is geen toeval dat Gent een biotechparel als argenx heeft voortgebracht en dat de Gentse techcluster drie van de vijf Belgische unicorns leverde, met ook het clouddienstenbedrijf Team.blue en Deliverect, dat software voor maaltijdbezorging ontwikkelt.

Zo groeide in Gent een ecosysteem dat telkens weer nieuwe bedrijven voortbrengt. Jammer is wel dat die hun groeikapitaal vaak in het buitenland moeten zoeken. Aan het einde van de rit rinkelt de kassa elders. “We moeten opnieuw wereldbedrijven durven te maken,” zei Michel Casselman, de CEO van de investeringsmaatschappij PMV, onlangs in Trends. Een Vlaams Nvidia, dát zou pas ambitieus zijn.