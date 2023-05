Xavier Bouckaert: ‘Roularta investeert fors in zijn digitale toekomst’

Xavier Bouckaert, de CEO van Roularta, is dit weekend te gast bij Trends Talk. Hij geeft er meer uitleg over de strategie van de mediagroep achter onder andere Trends en Kanaal Z.

Kanaal Z nam deze week een gloednieuwe studio in gebruik in Brussels Media Centre, de thuis van de nationale redacties van Roularta. Die vormt ook het orgelpunt van het samengaan van de redacties van Trends en Kanaal Z, die begin dit jaar startte. Naar aanleiding daarvan lichtte hij al een tipje van de sluier op bij onze Franstalige collega’s van Tendances. “Trends en Kanaal Z (en Tendances en Canal Z aan Franstalige kant) vormen al lang de grootste business community in België. Het probleem is dat niemand het weet. We waren waarschijnlijk te bescheiden.”

“Kanaal Z bereikt 467.000 kijkers per dag”, zegt de CEO van Roularta. “Onze websites bereiken 600.000 mensen en de magazines 332.000 lezers. De gezamenlijke impact is enorm.”

“We bereiden onze redacties voor op de digitale toekomst met één doel voor ogen: kijkers, internetgebruikers, lezers en luisteraars het nog gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot alle inhoud van Kanaal Z en Trends”, zegt Niels Famaey, uitgever Nieuws & Business bij Roularta. “We doen er alles aan om de grootste business community van het land goed te bedienen.”

‘Vooral in deze moeilijke tijden is het belangrijk dat ondernemers weten dat er een positieve gemeenschap bestaat waarmee ze verbonden zijn, en die dezelfde waarden deelt’ Xavier Bouckaert, Roularta

“Daar is meer dan ooit nood aan”, benadrukt Xavier Bouckaert. “Ondernemers zijn mensen die niet klagen, maar wel positief blijven om hun bedrijf vooruit te helpen en hun strategie uit te voeren. Dat wordt niet genoeg benadrukt, vooral door de politiek. De afgelopen twee jaar is het ondernemerschap in de steek gelaten, er is geen enkele inspanning geleverd. De hoge energieprijzen en de loonindexeringen zijn op de bedrijfswereld afgewenteld. Misschien komt dat omdat we ons te weinig laten horen?”

Snelle evolutie

De nieuwe studio en de eengemaakte redacties vormen ook een duidelijk bewijs dat Roularta stevig investeert in de digitale toekomst van al zijn merken. “Dit jaar alleen al investeren we liefst 16 miljoen euro in onze IT en digitale ontwikkeling”, zegt Xavier Bouckaert. “Sommige mensen vragen me of we de investeringen niet moeten afremmen en wachten tot de storm voorbij is. Maar in onze sector kunnen we ons dat niet veroorloven. Als we dit uitstellen, lopen we het risico dat we een achterstand oplopen die we nooit meer kunnen inhalen. Alles gaat zo snel…”

Een uitgebreid gesprek met Xavier Bouckaert ziet u dit weekend in Trends Talk op Kanaal Z: zaterdag vanaf 11 uur en daarna in de weekendlus.