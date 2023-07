Crypto-project ‘Worldcoin’ van Open AI-oprichter Sam Altman gaat internationaal

Het cryptocurrency-project van Sam Altman, de Worldcoin Foundation, gaat zijn diensten wereldwijd aanbieden. En dat hoewel het bedrijf, dat mede is opgericht door de OpenAI-chef, kampt met forse tegenwerking in de Verenigde Staten.

De start-up uit Berlijn en San Francisco kondigde maandag aan dat zijn technologie, inclusief het Worldcoin-token – een cryptomunt die te vinden is op de blockchain en waarvoor gebruikers eerst hun identiteit moeten bewijzen – beschikbaar zal zijn in 35 steden in 20 landen.

De oprichters van Worldcoin zeggen dat dit nodig is voor een toekomst waarin het steeds moeilijker wordt om onderscheid te maken tussen mensen en robots door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zodra gebruikers hebben bewezen dat ze geen robots zijn, kunnen ze een van de tokens van het bedrijf krijgen.

Niet beschikbaar in VS

Maar de doelstellingen van het bedrijf dreigen te worden gedwarsboomd door de Amerikaanse toezichthouders, die hard optreden tegen digitale activa uit angst dat cryptomunten worden gebruikt voor speculatie en fraude. Daarom zullen de Worldcoin-tokens in eerste instantie niet beschikbaar zijn in de VS.

“Toen we hierover begonnen na te denken, dachten we niet dat het zou eindigen als ‘world minus the US coin’, maar zover zijn we dus”, vertelde Altman aan de Financial Times. “Maar 95 procent van de wereldbevolking woont niet in de VS. De VS maakt of breekt een project als dit niet.”

Sam Bankman-Fried

Terwijl de verspreiding van Worldcoin komt op het moment dat AI grote stappen voorwaarts maakt – zoals OpenAI’s release van ChatGPT vorig jaar – valt het ook samen met een turbulente periode voor digitale tokens en de bredere cryptosector.

Vorig jaar kreeg de sector een knoert van een vertrouwenscrisis, wat leidde tot de ineenstorting van bedrijven zoals FTX en Celsius en tot een golf van handhavingsacties door waakhonden die speculatieve cryptoprojecten hard aanpakten.

Ondanks de wettelijke hindernissen stortten investeerders ongeveer 250 miljoen dollar in Worldcoin, waaronder durfkapitaalgroepen Andreessen Horowitz en Khosla Ventures, internetondernemer Reid Hoffman en, voor de ineenstorting van zijn FTX-imperium, Sam Bankman-Fried.

‘Al onze producten zijn winstgevend’

Alex Blania, medeoprichter van Worldcoin, zei dat het bedrijf weinig kan zeggen over zijn commerciële ambities vanwege de regelgevende controle in de VS. Maar het project “zal geld opleveren”, volgens Tiago Sada, hoofd product bij het bedrijf. “Al onze producten zijn winstgevend. Er zullen uiteindelijk verschillende wallets en ervaringen komen die geld zullen opleveren.”

Worldcoin schetste ook plannen om ongeveer 20 procent van alle tokens die het uitgeeft vast te houden en de waarde ervan te gebruiken voor de financiering van “initiële protocolontwikkeling (…) en ontwikkeling en onderhoud van het ecosysteem”.

Afstotend

Altman gaf toe dat oogscantechnologie voor velen afstotend kan zijn, maar hij is ervan overtuigd dat het bedrijf met de juiste uitleg gebruikers kan aantrekken.

“In crypto zijn er veel slechte actoren geweest en dat is echt jammer … We moeten het vertrouwen van mensen verdienen, daarom leggen we zoveel uit over hoe de technologie werkt en tonen we de routekaart voor het decentraliseren van het bedrijf”, liet hij voorts optekenen.

Lees ook: