‘De hele wereld kijkt naar Project One in Antwerpen’

Essenscia-voorzitter Hans Casier staat als CEO van de divisies Phenol en Nitriles mee aan de wereldtop bij de chemiereus Ineos, die in Antwerpen Project One ontwikkelt. Dat het miljardenproject niet van een leien dakje is gelopen, is een understatement.

“Wij geloven in de Europese markt, hoe moeilijk dat ook is, en staan heel sterk achter dit project. Maar het is veel moeilijker gelopen dan we ingeschat hadden, omdat men in België tot in het oneindige kan protesteren en procederen”, zegt Casier. “Uiteraard is er inspraak nodig, en moet de industrie de regels volgen, ook als die strenger worden. En dat doen we ook.”

“De hele wereld kijkt intussen toe op wat gebeurt met dit industriële project, en iedereen stelt zich de vraag of je in Europa, in België, in Vlaanderen nog grote investeringen kan doen in de basisindustrie. Zulke projecten betekenen banen, toegevoegde waarde, RSZ-bijdragen, knowhow, enzovoort. Wil de samenleving nog industrie hebben, of alles liever importeren van buiten Europa waar andere milieunormen gelden? Dat is de fundamentele vraag.”

“Er is een reden waarom in het Midden-Oosten en China heel fors in basischemie wordt geïnvesteerd. Chemie speelt een rol in bijna 95 procent van alle waardeketens. Tijdens covid werd gezegd dat essentiële productie was verdwenen naar andere contreien en moet terugkomen. Wel, Project One speelt een belangrijke rol in het hier houden van productie.

“De vraag is of we het als maatschappij belangrijk genoeg vinden om zo’n industrie die vooraan in de waardeketen zit en toelevert aan al de rest, inclusief lifesciences, hier te houden. Indien wel, moet je ook de voorwaarden creëren om dat te kunnen doen.”

“Als je me vraagt of we het project opnieuw zouden doen, na al die heisa, zeg ik volmondig ja. De vraag of we het nog in Antwerpen zouden doen, of in een van de andere locaties die wij bekeken hebben, is niet zo simpel te beantwoorden.”

Lees een uitgebreid interview met CEO Yves Verschueren van essenscia, die zegt dat chemiebedrijven dreigen te bezwijken onder een loodzwaar kluwen van regelgevingen: