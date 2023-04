Werkzaamheidsgraad Vlaams-Brabant slabakt

De werkzaamheidsgraad in de provincie Vlaams-Brabant blijft al een decennium stabiel. Uit cijfers van Statbel blijkt dat die nu rond 73,8 procent schommelt.

Dat is hetzelfde cijfer als in 2012. Toen was de provinciale werkzaamheidsgraad de hoogste van Vlaanderen. Dat is nu niet meer het geval. Terwijl de werkzaamheidsgraad de voorbije twintig jaar in bijna elke provincie steeg, is dat in Vlaams-Brabant amper het geval.

Nu legt Vlaams-Brabant de laagste werkzaamheidsgraad en op één na hoogste werkloosheid voor. Dat is opmerkelijk omdat de provincie een van de longen van onze economie is met de aanwezigheid van de luchthaven van Zaventem en de KU Leuven.

Naar de oorzaken van die evolutie is nog geen echt onderzoek gedaan. Maar voor arbeidsmarktspecialisten ligt de meest voor de hand liggende verklaring bij het naburige Brussel. Dat mag dan wel opgesloten zitten binnen staatkundige grenzen, de stad dijt uiteraard verder uit. En dat zorgt ervoor dat de relatief lage werkzaamheidgraad van Brussel (65%) overloopt naar de randgemeenten.

In 2021 was de instroom uit Brussel naar de Vlaamse Rand hoger dan ooit. Vanuit Brussel kwamen er netto 8.606 mensen naar Vlaams-Brabant. Zeggen dat Brussel sociaaleconomische problemen ‘exporteert’ naar de Vlaamse rand is misschien wat kort door de bocht. Maar feit is dat Vlaams-Brabant blijkbaar een deel van de Brusselse werklozen en inactieven aantrekt.