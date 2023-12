Welke bedrijven genieten fiscaal het meest en het minst?

De officiële aanslagvoet in de vennootschapsbelasting is 25 procent. Toch zitten slechts 21 bedrijven in de bandbreedte van 23 tot 27 procent. Dat blijkt uit de analyse van Trends van de balansen van een half miljoen ondernemingen voor het boekjaar 2022.

België is fiscaal vriendelijk voor innovatie, investeringen en onderzoek en innovatie (O&O). Dat speelt zeker voor de geneeskundige bedrijven, bij uitstek onderzoeksinstellingen. Glaxo­SmithKline Biologicals uit Rixensart heeft met 1,91 procent de laagste aanslagvoet in de top vijftig. Op bijna 2 miljard euro winst vóór belastingen werd geen 38 miljoen euro vennootschapsbelasting betaald. De belangrijkste reden zijn de inkomsten uit octrooien, voor 2,05 miljard euro fiscaal aftrekbaar. Glaxo­SmithKline Biologicals heeft in Waals-Brabant 8.544 werk­nemers.

Ook Janssen Pharmaceutica in de Kempen – een aanslagvoet van geen 4 procent – kan door investeringen en innovaties bijna 2 miljard euro fiscaal inbrengen. Bij het bedrijf in Beerse werken 5.050 mensen. De financiële-informatieverschaffer Bureau Van Dijk en de chipproducent Melexis Technologies trekken eveneens de fiscale innovatietroef.

Er zijn ook behoorlijk wat bedrijven met een hogere aanslagvoet dan de officiële 25 procent. Dat hangt vaak samen met bijzondere waardeverminderingen. Zolang die activa niet definitief als verloren worden gezien, zijn ze niet fiscaal aftrekbaar.

Bekijk de fiscale top 50 of lees hieronder verder:

Een speciaal geval in onze lijst is het nummer 36, Albemarle uit Louvain-la-Neuve. Het is een ­filiaal van de gelijknamige beursgenoteerde producent uit North Carolina van speciale chemicaliën, bijvoorbeeld lithiumverbindingen(vooral voor batterijen voor elektrische wagens). Een bijzondere waardevermindering bleek niet fiscaal aftrekbaar. ­Zonder die ingreep zou het resultaat vóór belastingen 117 miljoen euro positief zijn, vandaar de 27 miljoen euro betaalde belastingen.

Wel meer ondernemingen kampen daarmee. De Japanse bandenproducent Bridgestone heeft zijn Europees hoofdkantoor in Zaventem. Het nummer achttien in onze lijst boekte zijn activiteiten in Rusland integraal af door de oorlog in Oekraïne. Toch bleek dat bedrag van 124 miljoen euro niet fiscaal aftrekbaar.

Soms tikt de fiscus bedrijven op de vingers. Engie CC is een filiaal van de Franse energiereus en verschaft onder meer geld aan andere Europese dochters buiten Frankrijk. Engie CC kreeg een aanslagvoet van 234 procent opgelegd. De fiscus verwierp voor 113 miljoen euro uitgaven aangaande een schuldkwijtschelding voor 111 miljoen euro op een zustervennootschap.