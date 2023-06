WDP deed de Deal of the Year: ‘Management heeft proactief gehandeld’

De gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) WDP kreeg de trofee Deal of the Year voor haar kapitaalverhoging van oktober vorig jaar. De operatie van 300 miljoen euro vond plaats op een moeilijk moment. In die periode zagen de vastgoedbedrijven, die traditioneel gevoelig zijn voor renteschommelingen, hun aandelenkoersen dalen. Dat weerhield WDP er niet van om een versnelde onderhandse plaatsing van 300 miljoen euro bij institutionele beleggers tot een goed einde te brengen. De 13 miljoen nieuwe aandelen werden vlot geplaatst tegen 23,20 euro.

“Begin vorig jaar hebben we een groeiplan opgesteld”, zegt Mickael Van den Hauwe, de CFO van WDP. “We hadden een bepaalde winst per aandeel vooropgesteld tegen 2025 (een operationele winst per aandeel van 1,5 euro), en een kapitaalverhoging in 2023. Onze visie is dat onze kapitaalstructuur constant moet blijven. In oktober vorig jaar constateerden we dat we veel investeringen in de pijplijn hadden, en dat we niet wisten waar de rentevoeten naartoe zouden gaan. Geconfronteerd met die onzekerheden, hebben we besloten onze kapitaalverhoging te vervroegen.”

Medio oktober 2022 kondigde WDP aan dat het een kapitaalverhoging van 300 miljoen euro lanceerde via een versnelde private plaatsing bij institutionele beleggers. “Het was een manier om proactief te zijn, maar ook om de middelen te hebben om geplande projecten te financieren en om te kunnen profiteren van nieuwe kansen”, vervolgt hij.

Vorig jaar heeft WDP ook obligaties ter waarde van 2 miljard euro uitgegeven. De gvv heeft ook twee leningen van in totaal 1 miljard euro tegen 1,5 procent op negen jaar uitgeschreven. WDP heeft daarnaast een kredietlijn van 300 miljoen euro om zijn liquiditeit te versterken, hoewel die nog niet is geactiveerd. En het heeft zijn eigen vermogen met 700 miljoen versterkt. Daardoor beschikt WDP nu over een vastgoedportefeuille van 7 miljard euro en 1,7 miljard euro aan liquiditeiten om kansen te benutten.