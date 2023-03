‘Waarom een zelfstandige uitbater beter is voor een supermarkt’

Het management van Delhaize België liet dinsdag weten dat het zijn 128 winkels in eigen beheer wil verzelfstandigen. Volgens retailexpert Gino Van Ossel is dit een slim plan. Hij gelooft dat “de toekomst voor de supermarkt bij de zelfstandigen zit”.

“Over tien jaar zijn de klassieke supermarkten in eigen beheer compleet verdwenen,” zegt Van Ossel, professor aan de Vlerick Business School en retailexpert. De beslissing van Delhaize is ook geen uitzondering. Ook Carrefour Market verloor zijn masterfranchisecontract met de supermarktgroep Mestdagh en is aan het verzelfstandigheden.

Commerciële flair

Voor de vakbonden en het personeel van de Delhaize is de beslissing verrassend nieuws, maar Van Ossel zag deze trend al eerder. Bovendien is hij ervan overtuigd dat een zelfstandige meer commerciële flair heeft dan een gerant om een supermarkt te leiden: “Een zelfstandige rijdt voor eigen rekening. Als het goed gaat, dan verdient hij meer.”

De omzet in de voedingsretail komt vooral van de sterke merken en de standaardproducten. “De Coca-Cola bij Colruyt is niet anders dan bij Delhaize,” zegt Van Ossel. Dus zal de focus meer en meer komen te liggen op de versafdeling, want daar kunnen de zelfstandigen dan wel een verschil maken.

Zo kan een zelfstandige uitbater kiezen om zich meer aan te passen aan de lokale situatie en regionale specialiteiten aanbieden. “Een winkel in de Kempen zou bijvoorbeeld besluiten om een abdijkaas van Westmalle te verkopen. Je kunt zelfs eigen bereidingen aanbieden”, aldus Van Ossel.

Bekijk hier het volledige studiogesprek met Van Ossel