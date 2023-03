Delhaize België wil zijn 128 grote supermarkten in eigen beheer door zelfstandigen laten overnemen, om goedkoper en meer flexibel te kunnen werken. Retailexpert Gino Van Ossel (Vlerick Management School) liet in een gesprek met Kanaal Z zijn licht schijnen over deze beslissing van het Delhaize-bestuur. “Je moet er toch van uit gaan dat je uit een winkel die vandaag middelmatig draait, met die zelfstandigen een beter resultaat haalt.”