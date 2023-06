Vakbonden winnen rechtszaak in Luik, maar directie Delhaize kan nog steeds stakingsposten opheffen

De rechtbank van eerste aanleg in Luik heeft een eerdere beslissing uit april vernietigd waardoor blokkades van Delhaize-winkels verboden waren. Dat meldt vakbond BBTK dinsdag. Maar Delhaize had eerder al een nieuwe beslissing van de Luikse rechtbank bekomen waarmee de supermarktketen tot 30 juni blokkades stop kan laten zetten.

Al enkele weken is er juridische strijd tussen vakbonden en directie rond het gebruik van eenzijdige verzoekschriften om winkels en depots die geblokkeerd zijn door een stakerspost, te heropenen.

Eerder deze maand gaven de rechtbanken van eerste aanleg in Nijvel en Gent al gelijk aan de vakbonden in zaken tegen stakersposten die winkels blokkeren. De rechtbank in Luik heeft nu dinsdag een gelijkaardige beslissing genomen. De beslissing handelt hier over een reeds afgelopen eenzijdig verzoekschrift.

Delhaize heeft sindsdien een nieuwe beslissing bekomen waarmee de directie een deurwaarder kan sturen om blokkades in het Luikse te laten opheffen. Dat is ook het geval voor blokkades in Waals-Brabant, Brussel en Luik, aldus de woordvoerder.

Delhaize zou nog een verlenging kunnen vragen zodat ook na 30 juni deurwaarders gestuurd kunnen worden. Het bedrijf hoopt dat geen verlenging nodig is en zal enkel indien nodig later nog bekijken of die vraag volgt. Ook wordt benadrukt dat het geen strijd tegen het recht op staken is. Het bedrijf wil er wel alles aan doen zodat winkels toegankelijk blijven. ‘Er bestaat een recht op staking, maar ook een recht op werken.’

BBTK betreurt dat ‘sommige rechtbanken gelijk blijven geven aan Delhaize’ wanneer het bedrijf een eenzijdig verzoekschrift indient, ondanks een toenemend aantal beslissingen in het voordeel van de bonden. ‘Na bijna vier maanden conflict, kan je redelijkerwijs de absolute noodzaak of dringendheid in vraag stellen die eenzijdige verzoekschriften mogelijk maakt en het principe van tegensprekelijk debat en de rechten van de verdediging met de voeten treedt’, klinkt het.