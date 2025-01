Streamen in 2025: betaal meer, bekijk minder

Het gouden tijdperk van streaming loopt ten einde. Winst maken blijkt toch niet zo eenvoudig.

In 2025 staat het televisie- en filmpubliek een overvloed te wachten, wanneer projecten die door een staking in Hollywood in 2023 werden uitgesteld, eindelijk de kleine en grote schermen bereiken. Nieuwe delen van Avatar, Mission: Impossible en Captain America zullen in de bioscoop om de aandacht strijden. Thuis zullen kijkers zich nestelen voor meer van The White Lotus en het laatste hoofdstuk van Stranger Things.

Maar het publiek moet ervan genieten zolang het kan, want achter de schermen wordt de kraan met verse content dichtgedraaid. Tegelijkertijd stijgen de prijzen en vinden reclameblokken hun weg naar streamingdiensten die voorheen reclamevrij waren. Terwijl investeerders ongeduldig worden op zoek naar winst, maakt een gouden eeuw van goedkoop, overvloedig entertainment plaats voor een periode van soberheid.

Bezuinigen

In de afgelopen vijf jaar, toen kabeltelevisie steeds meer terrein verloor, hebben Hollywoodstudio’s er alles aan gedaan om klanten te werven voor hun streamingdiensten, door content uit te geven en die tegen belachelijk lage prijzen te verkopen. Disney+ werd in 2019 gelanceerd en bood toegang tot de schitterende Disney-catalogus, van Sneeuwwitje tot Star Wars, voor 6,99 dollar per maand. Gezinnen haastten zich om zich aan te melden, net als investeerders.

Toch blijkt geld verdienen met streaming moeilijker dan verwacht. Netflix, het grootste platform, maakt gestaag winst. De streamingdivisie van Disney draaide in het tweede kwartaal van 2024 break-even. Maar de meeste oudere Hollywoodstudio’s verliezen nog altijd geld op hun digitale ondernemingen en de aandeelhouders verlaten het schip. Aandelen van Warner Bros Discovery, dat geen themaparken of breedbandactiviteiten heeft om zijn tv- en filminkomsten op te krikken, hebben 70 procent van hun waarde verloren sinds het fusiebedrijf in 2022 werd gevormd.

Sommigen vragen zich af of Apple TV+, de laatste grote reclamevrije dienst, in 2025 reclameblokken zal introduceren.

Daarom is in de sector een bezuinigingscampagne aan de gang die de studio’s weer winstgevend moet maken. De meeste hebben hun budgetten al verlaagd: Disneys uitgaven aan content, exclusief sport, waren in 2024 30 procent lager dan in 2022. Zelfs Apple, met zijn bijna bodemloze kasreserves, zou zijn enthousiasme voor tv-aanbestedingen aan banden leggen. Tegelijkertijd moeten klanten zich voorbereiden op hogere prijzen. Disney+ kost nu al meer dan twee keer zoveel als bij de lancering en het bedrijf treedt hard op tegen het delen van wachtwoorden. Amazon Prime Video is begonnen met reclame in de programmering.

Diensten bundelen

Streamingdiensten zullen ook proberen meer geld uit abonnees te persen door hun diensten te bundelen. Disney en Warner Bros lanceerden in 2024 een pakket van hun streamingdiensten. Comcast, het kabelbedrijf dat eigenaar is van Universal, bood zijn breedbandklanten een bundel van Netflix en Apple TV+ aan, samen met zijn eigen streamingaanbod, Peacock. Streamers hopen dat het samenvoegen van diensten kan helpen om het aantal shoppende klanten te verminderen. Disney is van plan in 2025 een streamingversie van zijn ESPN-sportdienst te lanceren in 2025, die waarschijnlijk zal worden aangeboden als onderdeel van een bundel met zijn andere streamingapps.

Meer combinaties

Zelfs die initiatieven zijn misschien niet genoeg om sommige studio’s uit de rode cijfers te halen. Het komende jaar kunnen er wel eens radicalere veranderingen plaatsvinden. In 2025 zal Paramount, een van ’s werelds oudste filmstudio’s en de laatste die nog altijd in het centrum van Hollywood is gevestigd, wellicht de verkoop afronden aan Skydance Media, een productiebedrijf dat wordt geleid door David Ellison, een erfgenaam van een technologiefortuin. Er gaan geruchten dat er nog meer overnames zullen volgen nu de Amerikaanse verkiezingen achter de rug zijn.

Een combinatie met Comcast en Warner is mogelijk. Dat geldt ook voor een samenwerking met Fox Corporation, hoewel dat zal afhangen van de wil van de controlerende aandeelhouder, Rupert Murdoch. Nu die in maart 94 jaar wordt, kijken tv-kijkers ook steeds meer uit naar het volgende hoofdstuk in dat langlopende opvolgingsdrama.