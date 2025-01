Uitstoot van broeikasgassen over zijn piek? China beslist

2025 kan het jaar worden waarin de CO2-uitstoot zijn piek bereikt. Alles hangt af van China.

Zijn de emissies van broeikasgassen over hun piek heen? Dat is heel goed mogelijk. De wereld zal er in 2025 op de een of andere manier achter komen. Het passeren van de piek zou een belangrijk moment zijn in de strijd tegen de klimaatverandering. In zijn meest recente evaluatierapport stelt het Intergovernmental Panel on Climate Change, het VN-orgaan over de klimaatwetenschap, dat 2025 het jaar is waarin de uitstoot van broeikasgassen zijn piek moet bereiken als de wereld een goede kans wil maken om de wereldwijde temperatuurstijging binnen de limiet van 1,5 tot 2 graden te houden.

Zeker is dat de uitstoot van China zo enorm is, dat een daling de wereldwijde trend zou veranderen.

Waarom die onzekerheid? Het kost tijd om de totale balans van emissies voor elk land op te maken en om ervoor te zorgen dat kleine schommelingen niet worden verward met grote trends. De rijke democratieën hebben hun economische groei losgekoppeld van hun emissies. De meeste landen melden al minstens tien jaar een dalende uitstoot. Japan bereikte zijn piek in 2013, Amerika in 2007, Duitsland in 1990 en Groot-Brittannië in 1973. De uitstoot van armere landen is echter samen met hun economie blijven groeien. China belooft niets voor 2030; Brazilië, India en Indonesië hebben zich nog niet vastgepind op een specifieke datum.

Geen cijfers

Maar het verband tussen uitstoot en ontwikkeling wordt steeds zwakker naarmate energie efficiënter wordt gebruikt en groener wordt geproduceerd. Dat geldt vooral voor China, dat zowel de grootste uitstoter van broeikasgassen is als de belangrijkste drijvende kracht achter de uitbreiding van hernieuwbare energie (het bouwt twee keer zoveel nieuwe zonne- en windenergiecapaciteit als de rest van de wereld samen). China heeft geen update over zijn emissies meer ingediend sinds december 2023, toen het alleen gegevens tot 2018 verstrekte.

Waarnemers hebben wel geprobeerd het traject van China’s emissies te voorspellen. In 2023 zijn ze sterk gestegen nadat de draconische covid-19-beperkingen waren opgeheven. Maar sindsdien lijken ze te zijn gedaald: een analyse van de denktank Asia Society Policy Institute toonde een daling van 3 procent in het jaar tot maart 2024. Lauri Myllyvirta, een van de analisten achter het werk, denkt dat de uitstoot van China in 2023 zijn piek heeft bereikt. Maar hij merkt ook op dat een groter dan verwachte vraag naar fossiele brandstoffen vanuit de Chinese industrie de voorspelde trend kan verstoren. Zeker is dat de uitstoot van China zo enorm is, dat een daling de wereldwijde trend zou veranderen.

Dat zou een geweldige prestatie zijn. Maar op zichzelf betekent het heel weinig. Elke weg naar 1,5 graden – en zelfs hoger – vereist nog agressieve emissiereducties en koolstofverwijdering. Het passeren van de emissiepiek mag worden gevierd. Maar dan gaat het erom hoe snel de uitstoot kan wordt teruggebracht.