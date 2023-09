Stille fortuinen: de familie Donck, ongewild in de schijnwerpers door kapitaalverhoging bij Atenor

De Vlaamse invloedrijke investeerder Frank Donck komt ongewild in de schijnwerpers door een gedwongen kapitaalverhoging bij de beursgenoteerde vastgoedgroep Atenor. Met een zware korting van vijf euro per nieuw aandeel wil de voorzitter van de raad van bestuur en grootste aandeelhouder de minderheidsaandeelhouders van Atenor mee op sleeptouw nemen. Wie is de Westhoekfamilie Donck, die van een kaasproducent een zuivelimperium maakte, en later ankeraandeelhouder werd in Vlaamse topbedrijven?

Een volleerd netwerker, die door een collega wordt getypeerd als “de beste bestuursvoorzitter ooit”. De CEO van de beursgenoteerde baggergroep DEME. Een internationaal gerenommeerde hoogleraar neurowetenschappen, specialisatie dementie, aan de KU Leuven. De familiale aandeelhouders van de Gentse investeringsholding nv 3D vormen een waar talentenfabriekje. De volleerde netwerker is de uiterst discrete Frank Donck, de algemeen directeur en grote roerganger achter 3D. De CEO van DEME is zijn neef Luc Vandenbulcke (zie stamboom), vorig jaar genomineerd voor Trends Manager van het Jaar 2022. En de vermaarde neurowetenschapper is diens broer Mathieu Vandenbulcke. De spreekwoordelijke appel valt bij deze familietelgen niet ver van de boom. Beide families komen uit Passendale, in de Westhoek. Moeder Denise Donck was doctor in de geneeskunde, oogarts, en assistent-onderzoeker genetica aan UZ Gent. Zij trouwde met Johan Vandenbulcke, toen vrederechter in Ieper.

Door de aderen van Frank Donck stroomt het ondernemersbloed nog nadrukkelijker. Zijn grootvader Romain startte als kaasmaker in Passendale. Vader Jozef lanceerde tot vandaag sterke merknamen als Passendale en Père Joseph. Jozef Donck smeedde bovenal allianties met andere melkproducenten. Het resulteerde in het grootste zuivelbedrijf van België, Comelco. In 1991 werd het verkocht aan Campina, vandaag het nummer twee in ons land.

Desimpel en Donck

Uit de opbrengst van die verkoop ontstond het investeringsvehikel nv 3D, dat opereert onder de naam 3d investors. De familie Donck sloot daarvoor van bij de start een verbond met een andere West-Vlaamse familie, de baksteenfamilie Desimpel. De twee broers Luc en Aimé Desimpel, van wie de laatste Trends Manager van het Jaar 1993 werd, maakten het gelijknamige bedrijf groot. Toen Desimpel in 1996 werd verkocht aan het Britse Hanson, gingen beide broers hun eigen weg.

De nazaten van Luc Desimpel stapten mee in 3D. Via hun patrimoniale holding nv Tosalu hebben zij een belang van een vijfde in 3D. Sam Desimpel (zie stamboom) is hun familiale bestuurder, al sinds 2004, toen vader Luc overleed. De familie Donck controleert de overige 80 procent, via de Stichting Administratiekantoor Iberanfra in Nederland en de BV Imdoma in België.

Verschillende Vlaamse families timmerden de voorbije decennia, over de generaties heen, aan grote investeringsportefeuilles. Zo laten ze onze economie bloeien en groeien. Trends brengt maandelijks een belangrijke Vlaamse investeringsfamilie in kaart.

Ackermans & van Haaren

De eerste investering van 3D werd een belang in de beursgenoteerde holding Ackermans & van Haaren. De vennootschap werd daarvoor zelfs speciaal opgericht, motiveert een bijzonder verslag van de oprichters van de nv 3D van eind oktober 1992. Er werden voor 2,85 miljoen euro (tegen de huidige geldwaarde is dat 5,5 miljoen euro) aandelen gekocht. Later in de jaren negentig verhoogde NV 3 D zijn belang in de Antwerpse holding. 3D heeft nu een belang van circa 3 procent in Ackermans & van Haaren. Op basis van de huidige beurskoers is dat pakketje 144 miljoen euro waard.

De investeringen van 3D bleven niet beperkt tot de Antwerpse holding. Nog in de jaren negentig nam het belangen in KBC Groep en de vastgoedgroep Atenor. Na een opeenvolging van kapitaalverhogingen in de jaren negentig was het maatschappelijk kapitaal eind oktober 2000 aangewakkerd tot ruim 89 miljoen euro. Sindsdien volgden geen kapitaalverhogingen meer. Het familiale fortuin dikte echter verder aan, dankzij mooie winstjaren (zie balanscijfers). “De investeringsstrategie is zeer succesvol gebleken”, stelt een vertrouweling van het huis. “Het klikt ook heel goed tussen de familieleden onderling, en ook tussen de families Donck en Desimpel. Sam Desimpel is een heel actieve bestuurder. Er zijn ook niet echt accentverschillen in de investeringskeuzes van de twee families.”

De website van 3D benadrukt bovendien dat er vooraf geen tijdshorizon wordt vastgelegd, wanneer in een bedrijf wordt geïnvesteerd. “Wij zijn geen durfkapitaalfonds. We worden geen aandeelhouder van een bedrijf met de bedoeling zo snel mogelijk weer te vertrekken”, benadrukt een kenner van het huis. “Wij doen de door ondernemers gestarte bedrijven verder groeien en internationaliseren.”

Man in de schaduw

Frank Donck is als enige familiale aandeelhouder operationeel actief in de nv 3D, als algemeen directeur. De zeer discrete financier timmerde de voorbije jaren verder aan een imposant netwerk. Hij behoort tot de intieme kringen van Vlerick Business School, is bestuurder bij Elia en KBC Group, en de voorzitter van de raad van bestuur van zowel Atenor als Barco.

Frank Donck schittert nog meer door zijn afwezigheid in media. “Niet dat hij iets te verbergen heeft”, beoordeelt een vertrouweling. “Integendeel. Hij zoekt het podium niet op. Je zal hem ook zelden op de grote netwerkevenementen zien. Hij heeft die niet nodig. Maar onder de radar is Frank zeer actief. Ik heb hem zelden betrapt op een gebrek aan dossierkennis. Frank is een goede onderhandelaar, hij kan mensen goed inschatten. Hij is ook een man met veel humor. Dat maakt het aangenaam. En hij is een goede mensenmanager. Hij kan mensen motiveren, bijhouden, aanpakken als het soms wat moeilijker is.”

Een Belgisch topfinancier en ervaren bestuurder noemt Frank Donck “een van de beste bestuursvoorzitters ooit. Frank is een goede diplomaat. Ik heb veel geleerd van zijn manier van leiden. Als Frank iets zegt, wordt er geluisterd. Dat kan ik niet zeggen van elke bestuurder.”

Opmerkelijke investeringen van 3D Care Cosmetics. Het Nederlandse bedrijf verkoopt dertig internationale topmerken. Pascaud is het eigen merk. Het verkoopt aan 2.500 schoonheidsspecialisten, plus winkelketens. DSIT. De grootste onlineleverancier van server- en patchkasten in de Benelux. Ook actief in Duitsland. In-Lite. De Nederlandse marktleider in ontwerp, productie en verkoop van buitenverlichting in aangelegde tuinen. Ook export naar Scandinavië, Duitsland, België, en projecten in Noord-Amerika. De markt van buitenverlichting groeit met 5 tot 10 procent per jaar. Jati & Kebon. De onderneming uit Nazareth is actief in design, productie en verkoop van tuinmeubelen. Het bedrijf heeft eigen productie in China en Indonesië, en klanten in meer dan dertig landen. NV 3 D verwacht veel van die investering. “België is, samen met Italië, het Silicon Valley van het buitenmeubilair”, stelt de website van de holding. Pauwels Consulting. Een uitzendkantoor voor 1.500 hoogopgeleide profielen, in geneeskunde, informatica, engineering. Het bedrijf werd in 1999 opgericht door Bert Pauwels, 3D werd aandeelhouder in 2016. Sindsdien groeide de omzet van 25 miljoen naar 149 miljoen euro, onder meer door twaalf overnames in zeven jaar. Zenitel. 3D is sinds 2002 aandeelhouder van het toen nog beursgenoteerde bedrijf, dat kritische communicatiesystemen rond veiligheid aanbiedt. De klanten zijn veiligheidsdiensten, transport, scheepvaart, zorginstellingen. Beursgenoteerde bedrijven. 3D behoort tot het netwerk van verankeringsaandeelhouders bij onder meer Ackermans & van Haaren (3%) en KBC Group (0,6%). In de vastgoedgroep Atenor is 3D aandeelhouder sinds 1997. Met bijna een kwart van de aandelen is 3D de grootste individuele aandeelhouder. Het belang in Barco (5,17%) dateert van 2013. Diverse vastgoedprojecten. Reconversieprojecten, samen met private en publieke partners. Vooral woningen, onder meer De Academie in Gent, met 132 woningen in de gebouwen van de voormalige brandweerkazerne en kunstacademie. Een ander project is in het gebouw van de voormalige Drukkerij van de Nationale Bank in Brussel. Studio 100 (belang van 7,99%). Bij de start van de pandemie, in maart 2020, stapten Donck & co in de speler in kinder- en familievermaak. Het leidde tot een waardevermindering van 2,75 miljoen euro bij het filiaal 3D Skywalkers. 3 P. De ontwikkeling van software voor het beheer van overheidsopdrachten. 1.200 klanten, waaronder steden en gemeenten, ziekenhuizen en OCMW’s.