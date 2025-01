De Gentse start-up Squire wil de administratietijd van artsen halveren met zijn AI-tool.

Vlaamse huisartsen zijn verplicht na elke consultatie een verslag op te maken. Voor Belgische dokters ondersteunen de huidige pakketten van Squire het zogenoemde SOEP-verslag (kort voor ‘subjectief, objectief, evaluatie en plan’). Daaraan kunnen ook medische coderingen worden toegevoegd die de verwerking van patiëntengegevens en klinische activiteiten vergemakkelijken. De Gentse start-up Squire biedt daarbij ondersteuning.

Wat doet Squire?

“Onze AI-software stelt zelf een voorstel van zo’n verslag op, op basis van het gesprek tussen de huisarts en de patiënt”, legt cofounder en CEO Stan Callewaert uit. “De automatische toevoeging van de medische codering zorgt voor extra structuur. De arts kan de inhoud van het verslag aanpassen of aanvullen. De gebruikte algoritmes in de software worden bovendien almaar slimmer.”

Welke impact beoogt u?

“Onze oplossing is volledig gratis voor alle Vlaamse huisartsen, en binnenkort ook voor Waalse, Franse, Nederlandse en Duitse artsen. Belgische huisartsen spenderen 27 procent van hun professionele tijd aan administratie. Dat leidt tot gedeeltelijke patiëntenstops in drie op de vier praktijken. De vergrijzing veroorzaakt nog bijkomende druk. Squire wil de administratietijd halveren met de huidige software en aanvullende AI-tools.”

Waaruit bestaat het team?

“Ik werkte voordien voor ML6, de grootste Belgische speler in het domein van AI. Mijn cofounder en CTO Ignace Maes was lead developer bij Lighthouse. We kennen elkaar van onze opleiding industrieel ingenieur. De start-upstudio en het investeringsfonds Entourage sprong onlangs mee op de kar. Oprichters Pieterjan Bouten en Maarten Mortier ondersteunen ons elke dag.”

Vanwaar komt de financiering?

“Squire werd in de zomer van 2024 opgericht. Initieel deden wij de financiering. Later investeerde Entourage mee in het bedrijf. In de loop van 2025 willen we extra kapitaal ophalen voor de verdere ontwikkeling.”