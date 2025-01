Het Gentse Companion.energy helpt grote industriële bedrijven hun energiegebruik te optimaliseren. “Ons digitale platform overbrugt de kloof tussen operationeel en financieel energiebeheer”, leggen medeoprichters en ingenieurs Jonas Verstraeten en Thomas Vyncke uit. “Daardoor kunnen klanten slimmer inspelen op fluctuerende energieprijzen en meer gebruikmaken van hernieuwbare energie.” In 2024 was de start-up een finalist van de Trends Impact Award voor Klimaat & Energie.

Hoe werkt het precies?

“Het platform verzamelt realtime data over energieverbruik, productieprocessen en marktdynamieken. Op basis daarvan maken onze machinelearningmodellen accurate voorspellingen. Bedrijven kunnen daarmee hun processturingen automatiseren, en bijvoorbeeld het gebruik van koelinstallaties of waterzuivering afstemmen op de energieprijzen en het beschikbare aanbod van hernieuwbare bronnen.”

Wat is de potentiële impact?

“Industriële spelers kunnen 10 tot 30 procent besparen op hun elektriciteitsfacturen. De voorspelbaarheid van hun energie-uitgaven maakt hen ook minder kwetsbaar. Emissiereducties tot 10 procent zijn bovendien geen uitzondering. Zo helpen we bedrijven te voldoen aan hun duurzaamheidsdoelstellingen, zonder in te boeten op competitiviteit of operationele stabiliteit.”

Waar bent u actief?

“We bestaan twee jaar en zijn actief in België en Nederland. Binnenkort gaan we uitbreiden naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Onze klanten zijn grote organisaties met complexe energiebehoeften. Denk aan productiebedrijven in sectoren zoals voeding, biotech en textiel, maar evengoed aan telecombedrijven en aanbieders van laadoplossingen voor elektrische wagens.”

Welke externe steun geniet u?

“We haalden eerder dit jaar 2,1 miljoen euro op bij Zwitserse, Duitse en Belgische investeerders, en we overwegen nieuwe kapitaalrondes om verder internationaal te kunnen groeien. Daarnaast kunnen we terugvallen op Belgische incubatoren als Start it @KBC en imec.istart, en hebben we een raad van advies waarin onder meer academici zitten.”