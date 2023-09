Eerste Flanders International Business Awards voor Globachem, Plug Power en Loop Earplugs

De allereerste Flanders International Business Awards gaan naar Globachem, Plug Power en Loop Earplugs. Daarnaast krijgen drie veelbelovende start-ups erkenning als ‘International High Potentials’. Flanders Investment & Trade (FIT) bundelde de vroegere prijzen voor Leeuw van de Export en Beste buitenlandse investeerder in Vlaanderen in een nieuw internationaler event, dat ook meer aandacht besteedt aan start-ups.

Het Truiense familiebedrijf Globachem, dat gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelt en verkoopt, is de Exporter of the Year 2023. Globachem, met een omzet van 288 miljoen euro in 2022 en zo’n 75 medewerkers, wist volgens de jury een sterke plaats te veroveren in een markt gedomineerd door multinationals dankzij een heldere strategie, innovatie en een unieke bedrijfscultuur. Liefst 95 procent van de omzet wordt in het buitenland gehaald. De onderneming is actief in 39 markten, waaronder grote landbouwlanden als Brazilië, Frankrijk en Polen. Globachem haalde het van de Roeselaarse landbouwmachineproducent Dewulf en het healthtechbedrijf IndigoCare uit Tessenderlo. In 2020 haalde het oprichtersduo van Globachem, Els Paesmans en Koen Quaghebeur, nog de top-5 van de Trends Manager van het Jaar.

De trofee voor de beste buitenlandse investeerder in Vlaanderen – Foreign Investor of the Year 2023 – gaat naar het Amerikaanse Plug Power. In de Haven van Antwerpen-Zeebrugge bouwt Plug Power een hybride groenewaterstoffabriek. Het is de eerste investering van Plug Power in ons land. Volgens de jury ontwikkelde het uiterst innovatieve technologie ontwikkelde om waterstof vloeibaar te maken. “Plug Power bouwt mee aan de basisinfrastructuur van onze groene-energiebevoorrading van morgen. Daarnaast zorgt deze Amerikaanse investering voor aanzienlijke jobcreatie in Vlaanderen”, zegt het juryrapport. Plug Power haalde het van het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer en het Duitse Araubis, wereldmarktleider in de productie en recyclage van koper.

Ecosysteemaanpak

Honderden gasten waren uitgenodigd op de eerste editie van de Flanders International Business Awards in de Skyhall van de luchthaven van Zaventem. Als symbolisch brugje met het buitenland kon de locatie moeilijk beter gekozen zijn, want de prijzen belonen een Vlaams exportbedrijf, een buitenlandse investeerder en een start-up met veel internationaal potentieel. “Met de nieuwe aanpak willen we beter in de verf zetten waar we sterk in zijn en dat is onze ecosysteemaanpak”, zegt Joy Donné, de CEO van FIT. “We wilden de splitsing tussen de categorieën exporteur en investeerder doorbreken en internationaal ondernemen in de kijker zetten.”

Is Vlaanderen echt sterker dan andere regio’s met die ecosysteembenadering? “Vlaanderen is misschien een kleine regio, maar enorm ontsloten met heel sterke clusters zoals biotech, petrochemie en de havens. Die zijn bovendien heel verbonden met elkaar, en met universiteiten en onderzoeksinstellingen. Dat ecosysteem is redelijk uniek en is voor Vlaanderen een voordeel, dat onze nadelen – zoals hoge energie- en arbeidskosten – voor een deel kan compenseren”, legt Donné uit.

Naast een prijs voor een straffe exporteur en grote investeerder, zet FIT ook de start-ups in de schijnwerpers met een prijs. Het succesverhaal van Loop Earplugs kon ook de jury van de Flanders International Business Awards – met CEO Living Tomorrow Yin Oei en voorzitter raad van bestuur FIT Sonja Willems als covoorzitters – bekoren. De hippe oordopjesmaker vond zichzelf opnieuw uit tijdens de coronapandemie en verkocht in het afgelopen jaar liefst twee miljoen oordopjes, goed voor een omzet van 42 miljoen euro. Het snelgroeiende team realiseert 98 procent van zijn omzet in zo’n 150 landen. De jury verkoos Loop daarom boven het traceertechnologiebedrijf Sensolus en de AI-specialist Techwolf als Startup of the Year 2023, en loofde het Antwerpse oordopjesbedrijf om de “unieke, gedurfde en stijlvolle manier” waarop het zijn product wereldwijd in de markt zet en zijn sector hertekende.

Drie beloftevolle techbedrijven kregen in de categorie een speciale vermelding als ‘International High Potentials’: Henchman, OTIV en B4Plastics. De toegenomen aandacht voor techbedrijven past bij de uitgediepte en verfijnde werking gericht op techbedrijven die FIT in de afgelopen jaren uitbouwde, met een netwerk van technologieattachés en met het platform Startup.Flanders. “Ons start-upecosysteem is matuur geworden en is nu een veel sterkere sector dan vroeger”, besluit Joy Donné. “Ik vind die prijs voor start-ups nu al een schot in de roos, we hebben enorm veel aandacht en kandidaten gekregen uit die sector.”

Lees ook: