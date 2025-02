Het AI-platform van de Gentse softwareontwikkelaar Karomia schrijft in enkele uren volledige ESG-rapporten. Een kapitaalronde van 2 miljoen euro, geleid door Entourage en imec.istart Future Fund, moet de rapportering nog sneller en efficiënter maken.

Grote bedrijven zijn sinds 1 januari volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Vanaf volgend jaar moeten ook kleine en middelgrote ondernemingen aan die EU-richtlijn voldoen.

“Niemand wordt echt enthousiast van al het werk dat in de verplichte duurzaamheidsrapportering kruipt”, zegt Jens Verhiest, de COO van Karomia. “Relevante bedrijfsdata selecteren is tijdsintensief. Bovendien zijn de wetteksten waarop de rapporten zich moeten baseren ontoegankelijk geschreven en begrijpen bedrijven ze niet altijd.”

Tot voor kort moesten ondernemingen manueel alle bedrijfsgegevens doorploeteren om het duurzaamheidsrapport op te stellen. Bij Karomia vonden ze dat het makkelijker kon. Dus werd software op basis van artificiële intelligentie (AI) ontwikkeld die het volledige proces automatiseert: in enkele uren analyseert het AI-platform bedrijfsdata, vult het ESG-rapporten in en laat het aan organisaties weten waar informatie ontbreekt. Klanten moeten het resultaat er alleen nog eens op nalezen of er geen irrelevante informatie is ingeslopen en het hier en daar aanvullen.

‘Bedrijven die duurzaamheid serieus nemen en transparant blijven, zijn simpelweg competitiever’ Luc Machiels, Karomia

Competitiever

“Bedrijven die duurzaamheid serieus nemen en transparant blijven, zijn simpelweg competitiever”, zegt CEO Luc Machiels. “Karomia biedt de technologie om die transparantie te garanderen, zonder de bureaucratie.” Zo heeft de start-up enkele maanden na zijn oprichting al meer dan 45 bedrijven in Europa en de Verenigde Staten geholpen om te voldoen aan hun duurzaamheidsrapportering. Onder meer La Lorraine, Studio 100, vdk bank, Lannoo, Van Moer Logistics en Free (een van de grootste telecombedrijven in Frankrijk) zitten in de portefeuille van het techbedrijf.

“Onze grote troef is dat we de tijd voor rapportage aanzienlijk verkorten”, zegt Verhiest. “Daardoor kunnen bedrijven zich richten op daadwerkelijke duurzaamheidsinitiatieven en compliance omzetten in een strategisch voordeel. Bovendien hebben we onze technologie zo opgebouwd dat we heel snel kunnen inpikken op veranderende wetgeving en vliegensvlug aanpassingen kunnen doorvoeren.”

Karomia gaat er dan ook prat op dat het een antwoord heeft op vrijwel alle verzuchtingen die gepaard gaan met de verplichte ESG-rapportage. En in plaats van een rechtstreekse aanval in te zetten op consultants die dezelfde taken uitvoeren, opteren de Gentenaars ervoor met hen samen te werken. Zo gebruikt onder meer PwC Consulting het platform om zijn klanten bij te staan.

‘De meeste bedrijven verdrinken in het ESG-papierwerk voordat ze überhaupt aan een duurzame impact toekomen’ Pieterjan Bouten, Entourage

Opluchting

De start-up heeft nu 2 miljoen euro opgehaald. Die kapitaalronde werd geleid door Entourage, het investeringsfonds van Pieterjan Bouten, en imec.istart Future Fund. “De meeste bedrijven verdrinken in het ESG-papierwerk voordat ze überhaupt aan een duurzame impact toekomen”, zegt Bouten over de instap. “Karomia ontzorgt hen. Hun technologie is een enorme opluchting voor duurzaamheidsteams en CFO’s die voor de uitdaging van ESG-rapportage staan.”

Volgens Verhiest zal het geld vooral gebruikt worden om het platform verder uit te bouwen en zo nog sneller en efficiënter te kunnen rapporteren. “In een volgende stap willen we ook inzichten halen uit de rapporten om onze klanten verder op de goede weg te zetten en bijkomende inzichten te geven. We willen bedrijven volledig ondersteunen in hun duurzaamheidstraject.”