Snellader Ionity groeit met sprongen: ‘Je kunt Europa doorkruisen met onze oplaadpunten alleen’

Het is de grootste snellader in Europa, naast Tesla. Ionity groeit met sprongen, aangedreven door de verkoop van elektrische auto’s. Het werd opgericht door Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes en Hyundai, en versterkt door BlackRock.

Ionity heeft een lange weg afgelegd sinds de oprichting van zijn netwerk van snellaadstations langs snelwegen in heel Europa. Eind augustus telde het netwerk 524 stations met 2.701 oplaadpunten en waren 85 extra stations in aanbouw. Het bedrijf met hoofdkantoor in München noemt zichzelf Europa’s toonaangevende multimerkennetwerk, met als doel 7.000 oplaadpunten te hebben tegen 2025. Het dekt heel Europa, met uitzondering van Griekenland, Roemenië en Bulgarije.

“Samen met Tesla zijn wij het enige Europese snellaadnetwerk”, zegt Michael Hajesch, de CEO van Ionity. De andere snellaadnetwerken zijn nationaal of bestrijken een deel van Europa, zoals het Nederlandse Fastned en EnWB in Duitsland. “Toen we begonnen, was er veel scepsis. De elektrificatie leek nog ver weg. Vandaag is de vraag alleen nog hoe snel het zal gebeuren”, herinnert de voormalige BMW-directeur zich. “Je kunt nu door heel Europa rijden met alleen maar Ionity-laadpunten. Naar Spanje, Scandinavië, Italië, Schotland, zelfs de landen van Centraal-Europa, tot Hongarije en Kroatië.”

524 laadstations met 2.701 oplaadpunten telde Ionity eind augustus.

Lange ritten

Ionity is in 2017 opgericht door BMW, Mercedes, Volkswagen Group en Ford. Twee jaar later volgde ook Hyundai. Eind 2021 stapte BlackRock in Ionity en investeerde het samen met de vijf aandeelhouders-fabrikanten 700 miljoen euro in het netwerk. Het eerste station in België werd in 2019 geopend in Tignée, op de E42 tussen Luik en Duitsland. Ons land telt nu 12 stations en 64 snellaadpunten. Andere stations zijn gepland.

De omzet van Ionity blijft bescheiden: rond 80 miljoen euro in 2022. “Ionity groeit sneller dan de verkoop van elektrische auto’s, die rond 30 procent ligt”, zegt Michael Hajesch. In 2022 zullen de inkomsten van Ionity meer dan verdubbeld zijn. De auto’s die nu worden geleverd, hebben een bereik van 350 tot 400 kilometer, waardoor lange ritten mogelijk zijn. “De massamarkt komt eraan. Volgend jaar zullen 8 tot 10 miljoen elektrische auto’s in Europa rondrijden, en misschien wel 40 miljoen in 2030.”

Ionity draait nog verlies. In 2022 was er een tekort van 53 miljoen euro. Het bedrijf investeert in nieuwe stations met 6 tot 24 oplaadpunten.

Automatisch laden

De ontwikkeling van het netwerk was geen sinecure. Ionity wil zich vestigen langs belangrijke routes. “Je moet dure faciliteiten bouwen, vergunningen aanvragen en onderhandelen over de aansluiting op het netwerk, met als doel de terminals minstens vijftien jaar te exploiteren. Tussen de beslissing en de opening van het station kunnen meer dan acht maanden zitten.”

Ionity heeft overeenkomsten gesloten met oliemaatschappijen als Q8 en Shell. In België is het verplicht open te gaan op de locaties van benzinestations langs de snelweg. Anders dan Fastned in België heeft Ionity geen plannen om zich te vestigen op parkeerplaatsen langs snelwegen zonder benzinestations, om te voorkomen dat de inkomsten worden gedeeld met de oliemaatschappijen. “Consumenten hebben andere diensten nodig terwijl ze opladen: ze willen koffie drinken, eten, naar het toilet gaan, de hond uitlaten, met de kinderen spelen”, zegt Hajesch. “We gaan liever partnerovereenkomsten aan, omdat we niet van plan zijn die diensten zelf aan te bieden.”

Bij Ionity is het al mogelijk automatisch te laden. Dat heet plug and charge en is beschikbaar bij bepaalde modellen. De auto wordt automatisch herkend zodra de stekker in het stopcontact wordt gestoken, het opladen begint en vervolgens wordt er betaald. Het zal nog makkelijker worden met autonoom rijden. “Stel je voor dat je over zes of zeven jaar naar een restaurant rijdt en dat de auto zichzelf in een oplader steekt. Technisch gezien is dat niet zo ver weg”, zegt Hajesch. “We testen al robotlaadsystemen in onze laboratoria.”

Binnenkort variabele tarieven Ionity bestudeert de overstap naar variabele tarieven. Zijn tarief in België bedraagt 79 cent per kilowattuur (59 cent in Frankrijk). Grote concurrent Tesla rekent al variabele tarieven aan, afhankelijk van de dag, de terminal, daluren of piekuren. “Onze tarieven moeten flexibeler worden, om de energiekosten te kunnen bijhouden”, zegt CEO Michael Hajesch, die erop wijst dat Ionity uitsluitend wordt gevoed met hernieuwbare elektriciteit. Hij ziet het ook als een manier om het risico te verkleinen dat alle laders bezet zijn op piekdagen.

Klanten binden

De concurrentie wordt overal heviger. In Frankrijk, de eerste markt van Ionity, hebben alle stopplaatsen langs de snelwegen snellaadpunten. Spelers als Engie hebben stations geopend en oliemaatschappijen als TotalEnergies en Shell worden wakker. De prijzen weerspiegelen dat. Ionity heeft zijn prijzen daar verlaagd tot 59 cent per kilowattuur (kWh). Dat is in België 79 cent gebleven.

De uitdaging is klantenloyaliteit op te bouwen. “Dat is moeilijk op zo’n jonge markt, met andere bekende, internationale merken. TotalEnergies, BP en Shell zijn bekender, net als Tesla, dat zijn stations geleidelijk openstelt voor niet-Tesla-klanten.”

De meerderheid van de klanten van Ionity gebruiken laadkaarten van mobility service providers, die toegang bieden tot duizenden oplaadpunten in Europa. Klanten kunnen ook rechtstreeks aan Ionity betalen via de applicatie. De laadpalen zullen binnenkort ook betalingen met de bankkaart accepteren. Om de loyaliteit van die directe kopers te winnen biedt het netwerk een Passport-tarief voor frequente klanten. Voor een maandelijkse betaling van 11,99 euro bedraagt het tarief 59 cent per kilowattuur in plaats van 79 cent (in België). Andere formules zitten in de pijplijn.

Het publiek zal de komende tien jaar groeien. Het aantal automobilisten dat thuis niet kan opladen omdat ze geen garage hebben, zal toenemen. Snelladen zal voor hen een oplossing zijn. “Er zijn ook wagenparken van taxi’s en bestelwagens die snelladen nodig zullen hebben”, merkt Hajesch op. Ionity zal dan stations dichter bij de steden openen.

