Sam Altman keert terug als topman bij ChatGPT-moederbedrijf OpenAI

Na een woelige periode is de cirkel rond bij OpenAI. Sam Altman zal er terugkeren als CEO, zo kondigde het bedrijf aan op X, het vroegere Twitter. OpenAI zal ook nieuwe leden van de raad van bestuur aanstellen. Veel medewerkers hadden eerder gedreigd op te stappen indien het bestuur niet opstapt.

De nieuwe raad van bestuur krijgt Bret Taylor als voorzitter. Ook Larry Summers en Adam D’Angelo zullen er deel van uitmaken. OpenAI heeft over dit alles een “principeakkoord” bereikt en werkt nu aan de punten en komma’s, klinkt de boodschap. “Bedankt voor jullie geduld hierbij.”

OpenAI had Altman vorige vrijdag nog bedankt voor bewezen diensten na onenigheid over de snelheid van ontwikkeling van AI en het vermarkten ervan. De voorbije dagen kwamen geruchten aan de oppervlakte over een terugkeer.

