Emmett Shear is de nieuwe CEO ad interim van OpenAi, het bedrijf achter ChatGPT. Hij moet er Sam Altman vervangen, die vorige week ontslagen werd door de raad van bestuur. Shear is vooral bekend als de oprichter van de videostreamingsite Twitch. Is hij klaar om het belangrijkste AI-bedrijf ter wereld te leiden?

“Nu mijn eerste kind is geboren, heb ik nagedacht over mijn toekomst bij Twitch.” Met die woorden nam Emmett Shear in maart afscheid van Twitch, nadat hij het platform zestien jaar had geleid. Twitch is het grootste platform voor live videostreams ter wereld. Het wordt elke maand gebruikt door 8 miljoen streamers. De hoofdmoot van de content op Twitch zijn livestreams waarin videogames worden gespeeld.

Na het nieuws over Shears afscheid van Twitch had iemand verwacht dat hij acht maanden later het belangrijkste AI-bedrijf ter wereld zou gaan leiden.

Shear haalde in 2005 een diploma in computerwetenschappen aan Yale University in de Verenigde Staten. Samen met zijn lagereschoolvriend Justin Kan – met wie hij later Twitch zou oprichten – kwam hij datzelfde jaar in contact met Y Combinator, een bekende start-upaccelerator uit Silicon Valley. Met een cheque van 50.000 dollar in handen, ontwikkelde het tweetal een agenda-applicatie met de naam Kiko, die ze uiteindelijk voor ongeveer 250.000 dollar verkochten op de veilingsite eBay. Dat eerste succes wakkerde hun ondernemerszin aan, vertelde Shear ooit aan Buzzfeed.

Leven livestreamen

Samen met Justin Kan en twee andere investeerders lanceerde Shear in 2006 Justin.tv: een non-stopvideofeed waarin kijkers online het leven van Kan konden volgen. Kan liep acht maanden rond met een videocamera op zijn hoofd, tot werd beslist Justin.tv om te vormen tot een platform waarop iedereen video kon streamen. Eén categorie deed het op Justin.tv bijzonder goed: gaming. In 2011 kwam er met Twitch een apart bedrijf voor, onder leiding van Emmett Shear.

Op Twitch streamen gamers beelden terwijl ze een videogame spelen. Het platform gaf zijn streamers ook een verdienmodel: kijkers van de livestreams konden geld doneren aan hun favoriete streamers. Twitch werd een succes. In 2014 had de internetgigant Amazon er 970 miljoen dollar voor over. In de jaren na de verkoop bleef van de vier oprichters alleen Shear bij Twitch.



Techno-optimist

Er is weinig bekend over de expertise en de affiniteit van Shear met artificiële intelligentie. In juni stelde Shear nog in een interview op YouTube dat AI volgens hem het potentieel heeft al het leven op aarde uit te roeien: “Er komt een lus die steeds strakker en in een almaar hoger tempo wordt aangetrokken, tot op het punt dat AI zichzelf volledig zelfstandig kan verbeteren. Op dat moment ontwikkelen die zaken zich heel snel. Die vorm van intelligentie is gewoon intrinsiek gevaarlijk. Want intelligentie is macht.”

Die aandacht voor een AI-doemscenario’s is een eigenschap die Shear deelt met zijn voorganger, Sam Altman. Toch omschrijft hij zichzelf als een “techno-optimist”, die vooral gelooft in de positieve gevolgen van nieuwe technologie.

Tumultueus weekend

Misschien is dat optimisme, gecombineerd met een oog voor het gevaarlijke potentieel, wat nodig is om het belangrijkste AI-bedrijf ter wereld te leiden. OpenAI wordt sinds vorig jaar bejubeld na de lancering van ChatGPT. Inmiddels bouwde het bedrijf onder Altman aan een ecosysteem rond ChatGPT. Tegelijk werd de achterliggende technologie volop ontwikkeld. Het bedrijf werkte onder Altman aan een technologie die artificial general intelligence heet. Dat is de naam voor een AI-systeem dat de menselijke intelligentie volledig evenaart.

Today I got a call inviting me to consider a once-in-a-lifetime opportunity: to become the interim CEO of @OpenAI. After consulting with my family and reflecting on it for just a few hours, I accepted. I had recently resigned from my role as CEO of Twitch due to the birth of my… — Emmett Shear (@eshear) November 20, 2023

OpenAI heeft er een tumultueus weekend opzitten. Nadat de raad van bestuur Altman vrijdag had ontslagen uit onvrede over zijn communicatie, werd eerst Mira Murati, de CTO van het bedrijf, naar voren geschoven als interim-CEO. Later werd Shear benoemd.

Een kort gerucht over een mogelijke terugkeer van Altman bleek ongegrond te zijn. Altman heeft inmiddels een job geaccepteerd bij Microsoft, waar hij een eigen onderzoeksteam rond AI zal leiden. Hij krijgt ook de titel van CEO, iets wat bij Microsoft normaal alleen weggelegd is voor de bestuurders van belangrijke divisies.

Emmett Shear zal naar verwachting nog contact hebben met Altman, aangezien Microsoft de belangrijkste investeerder en samenwerkingspartner van OpenAI is. Microsoft investeert 13 miljard dollar in het bedrijf, in een meerjarig investeringsplan. Het is bekend dat het bedrijf van CEO Satya Nadella sterk gelooft in de kwaliteiten van Altman, maar hoewel het 49 procent van de aandelen van OpenAI bezit, heeft het geen zeggenschap over de benoeming van de CEO.

Hoelang Emmett Shear de topman van OpenAI blijft, is niet bekend. In een tweet noemde Shear de jobaanbieding “een kans die je maar één keer in je leven krijgt”.