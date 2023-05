Royal Antwerp FC: een bodemloos vat?

De familie rond Paul Gheysens is via de vennootschap Goala de hoofdaandeelhouder van Royal Antwerp FC, de oudste voetbalclub van het land. Zondag kan de club voor de eerste keer in 66 jaar landskampioen worden. Voorlopig is Antwerp FC nog altijd een zwaar verlieslatende club, waarin Gheysens al meer dan 200 miljoen euro investeerde.

Paul Gheysens is sinds 2016 de grote man achter Antwerp FC. De club speelde toen nog in de tweede afdeling. Gheysens nam het patrimonium van de vzw RAFC over: de club, het handelsfonds en het bouwvallige Bosuil-stadion. Gheysens betaalde daarvoor 8,7 miljoen euro, een bedrag dat als goodwill afgeschreven wordt over een periode van negen jaar.

Sinds Antwerp weer in eerste klasse uitkomt, pompte Gheysens al meer dan 150 miljoen euro in de club. Het gaat om kapitaalverhogingen die de verliezen van de vennootschap moeten uitwissen. In het seizoen en het boekjaar 2021-2022 (tot eind juni) incasseerde Antwerp FC een nettoverlies van 32 miljoen euro. Dat had vooral te maken met de fors gestegen kosten (80 miljoen euro), die de inkomsten (48,7 miljoen) ruim overschreden. Via twee kapitaalverhogingen werd het verlies uitgegomd en bleef 1,3 miljoen euro eigen vermogen over. Een positief eigen vermogen is noodzakelijk om een licentie te krijgen van de Belgische voetbalbond.

Europese competitie

Omdat het lopende seizoen 2022-2023, ondanks de sportieve successen, opnieuw zwaar verlieslatend zal zijn, heeft Gheysens zich geëngageerd om voor eind juni 2023 nog eens 47,5 miljoen euro vers kapitaal bij te storten. De club rekent echter op inkomsten van uitgaande transfers, waardoor het verlies waarschijnlijk minder groot zal zijn dan de gebudgetteerde 44,6 miljoen euro.

Antwerp FC won enkele weken geleden de Belgische beker en kan zondag ook nog landskampioen worden. Dat opent perspectieven voor volgend seizoen. Als de club zich kan plaatsen voor een Europese competitie, de Champions League of de Europa League, staan daar een hoop inkomsten tegenover. Of dat voor het eerst zou leiden tot winst, is onduidelijk. Het saldo van inkomende en uitgaande transfergelden zal daar wellicht een even belangrijke rol in spelen.

Commerciële dynamiek

De familie Gheysens rekent erop dat de sportieve successen van Antwerp zich op termijn vertalen in een commerciële dynamiek, die leidt tot meer inkomsten uit tickets, sponsoring en merchandising. Intussen puurt ze wel al inkomsten uit de verhuur van de vernieuwde tribunes 1 en 4 van het Bosuil-stadion aan de club. Om hoeveel geld het gaat, is niet duidelijk. Tribunes 1 en 4 zijn in handen van de vennootschap Docora, die ze waardeert tegen 85 miljoen euro. De club heeft het recht zowel de tribunes als het recht van erfpacht opnieuw te verwerven, wanneer het leasingcontract afloopt.

“De familie kocht een bijna failliete club. Het is normaal dat je in de beginjaren verliezen maakt, want dan investeer je”, reageert Philip Neyt, een vertrouwensfiguur van de familie. “Nu zien we die investering renderen. We creëren meerwaarde. Antwerp eindigde de voorbije vier jaar steevast in de top vier en was tweemaal bekerwinnaar. In 2023 wordt Antwerp zelfvoorzienend.”

