Wie is de familie Gheysens (Ghelamco), de West-Vlaamse financier achter Antwerp FC?

De kans bestaat dat Antwerp FC morgen na de beker ook de landstitel in het voetbal wegkaapt. Dat heeft de oudste voetbalploeg van het land voor een groot deel te danken aan haar eigenaar, de West-Vlaamse familie Gheysens. Wie is die vastgoedfamilie rond pater familias en selfmade man Paul Gheysens? “Paul heeft in Polen een breder netwerk dan in België. Maar dat Belgische netwerk zal er nu wel komen, via de successen van de voetbalploeg Antwerp.”

De familie Gheysens is zelf discreet, maar de bouwwerken die ze neerpoot, springen in het oog. Wie Gent vanuit Brussel binnenrijdt, kan niet naast de Ghelamco Arena kijken. Nabij de luchthaven van Zaventem ontwikkelde het bouwbedrijf de nieuwe kantoren van de consulent PwC. En in dit voorjaar trok concurrent EY iets verderop in een deel van The Wings, een project van vier gebouwen, waar ook het hotel Hilton huist. Aan de Vlaamse kust is er het project Knocke Village, bestaand uit golfterreinen en een hotel, met 150 hotelkamers en 200 woonsten, plus onder meer vergaderruimtes, een theater en een bioscoop. In Londen verrijst The Arc, een bijna 100 meter hoge toren, met woningen en kantoren.

In Warschau zette Ghelamco tientallen gebouwen neer, die mee de skyline van de Poolse hoofdstad bepalen. Vorig jaar vestigde Google zijn Oost-Europese hoofdkantoor in een toren van Ghelamco. Aan de transactie – de grootste in de geschiedenis van het bedrijf – hing een prijskaartje van 583 miljoen euro. De totale meerwaarde, gespreid over enkele jaren, bedroeg 185 miljoen euro.

Moeilijke beginjaren

Achter Ghelamco zit vooral selfmade man Paul Gheysens (69). De landbouwerszoon uit Sint-Jan nabij Ieper startte als tuinaannemer. Na tuinhuisjes ging hij stallen bouwen, en later industriële gebouwen. In 1985 richtte hij het bouwbedrijf Ghelamco op. In 1991, kort na de val van de Muur, trok Gheysens naar Polen, vandaag de grootste markt voor de bouwgroep.

“Ik heb veel respect voor Paul. Hij is een ondernemer vanuit de buik”, vindt Jürgen Ingels. De bekende Vlaamse investeerder is fan van voetbalploeg Antwerp en tevens bestuurder van de beherende vennootschap nv Royal Antwerp Footbal Club. Ingels is tevens bestuurder bij nv Ghelamco Invest, een van de filialen van de vastgoedgroep.

“Paul is veel meer ondernemer dan manager. Hij is technisch sterk in bouwwerken. Hij kan een juiste inschatting maken van een kostprijs en het gebruik van materialen ter discussie stellen. Hij maakt zelf nog altijd schetsen en plannen van gebouwen. Hij heeft ook veel oog voor technologische vernieuwingen, zoals duurzaamheid en slim gebouwenbeheer.”

“De beginjaren waren heel moeilijk”, weet Jürgen Ingels. “Paul viel eens in slaap achter het stuur van een vrachtwagen, toen hij van een bouwwerf kwam. Dat veroorzaakte een zwaar ongeval. Paul onderging een aantal operaties, onder meer aan zijn rug en zijn knieën.”

Onbekend maakt onbemind

Jürgen Ingels is een van de weinige mensen die openlijk willen praten over de familie Gheysens. Een rist andere bekende Vlaamse ondernemers en mensen uit het zakenmilieu weigert commentaar te geven. Bij anderen blijkt hij dan weer niet bekend te zijn. Opmerkelijk: zelfs Hans Maertens, ook West-Vlaming en gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse werkgeversvereniging Voka, kent Paul Gheysens nauwelijks.

De selfmade man houdt ook veel zaken gesloten. In de raad van bestuur van de spilholdings cva Ghelamco Group met daarboven de cva International Real Estates Services zitten enkel familieleden. De familie is de enige aandeelhouder van het vastgoedimperium. Een observator noemt pater familias Paul Gheysens charismatisch. Een boeiende verteller ook, over zijn beginjaren in Polen bijvoorbeeld: het was daar een beetje het Wilde Westen, vertrouwde Gheysens hem toe. “Paul heeft jarenlang vooral in Polen gewerkt. In Vlaanderen kreeg hij daarvoor geen erkenning. En onbekend maakt onbemind”, bedenkt Jürgen Ingels. “In Polen heeft Paul heel goede contacten en wellicht zelfs een breder netwerk dan in België. Maar dat Belgische netwerk zal er nu wel komen, via de successen van de voetbalploeg Antwerp.”

Sterke vrouw, sterke ondernemer

Paul Gheysens wordt begin november 70 en is nog altijd de CEO van de vastgoedgroep. “In de raad van bestuur bespreken we geleidelijk aan het thema van de opvolging”, benadrukt Jürgen Ingels. “Maar Paul is nog altijd gezond. Hij is energiek, staat heel vroeg op en werkt nog altijd heel hard.”

Bovendien draait het hele gezin Gheysens al geruime tijd mee in het bedrijf. Vier van de zeven leden van het directiecomité, dat vorig jaar 12 miljoen euro verdiende, zijn familietelgen. Enkel Gheysens’ echtgenote Ria Vandoorne (64) is officieel niet operationeel actief. Een waarnemer noemt de voormalige onderwijzeres in een school in Roeselare het meest sceptische en kritische familielid. Als Paul alweer met wilde en grootse plannen kwam, hield zij hem met beide voetjes op de grond. “Paul kan heel goed luisteren”, vindt Philip Neyt, een bestuurder van de nv Ghelamco Invest en een vertrouwensfiguur van de familie. “Hij is niet eigenwijs. Hij heeft een klankbord nodig. Hij zal uiteindelijk zelf beslissen, maar loopt niet met zijn hoofd in de wind.”

Voor Jürgen Ingels illustreert Ria Vandoorne “het gezegde dat achter elke sterke ondernemer een sterke vrouw staat. Achter de schermen is zij heel actief. Ze is heel sociaal, heel creatief ook. Ze is gepassioneerd door de inrichting van de gebouwen van voetbalclub Antwerp. Ze is heel sterk in marketing.”

Drie kinderen

Ook de drie kinderen van het echtpaar zijn lid van het directiecomité. Michael Gheysens (40) is directeur van de Belgische en de Franse operaties. Hij vervulde in de groep al diverse functies en was directeur van het viersterrenhotel Pomme de Pin in Courchevel in de Franse Alpen, gewaardeerd tegen 34 miljoen euro in de balans van Ghelamco Group. Michael wordt omschreven als een man van weinig woorden, kordaat en met een strikt tijdsmanagement. Hij is ook de gangmaker achter de investering in Leadlife, een dataplatform voor preventieve gezondheidszorg. Diverse bedrijven en de Vlaamse overheid gebruiken het digitale instrument dat de gezondheid van werknemers en gepensioneerden monitort. De vennootschap achter Leadlife, bv Medical Intelligence Hub, blijft voorlopig zwaar verlieslatend. Eind vorig jaar volgde een kapitaalverhoging met 16 miljoen euro.

Broer Simon Gheysens (41) is de man van de nieuwe technologie, zoals slimme gebouwen en sensoren. Hij leidt bij Ghelamco de afdeling speciale projecten en is algemeen directeur van Meet District, een geheel van werkplaatsen in Antwerpen, Brussel en Gent. Ook die achterliggende vennootschap, nv Meet District, is verlieslatend.

Dochter Marie-Julie Gheysens (29), de directeur van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, ontpopte zich de jongste jaren tot de opvallendste verschijning. Ze heet de oogappel van haar vader te zijn. “Een vader-dochterrelatie is altijd wat anders dan een vader-zoonrelatie”, weet Jürgen Ingels uit eigen ervaring. “Maar Marie-Julie doet dat goed. Ze is jong, ze had nog weinig ervaring. Die deed ze op als vastgoedontwikkelaar bij het investeringsfonds Brookfield. Ze is ook een goede netwerkster.” Marie-Julie had al affiniteit met Londen, waar ze vanaf haar zeventiende studeerde. “Wonen en werken in Londen voelt voor mij als thuiskomen”, zei ze vorig jaar aan het Britse vastgoedvakblad Property Investor Today.