Restaurant De Bakermat over eerste Michelinster: ‘We verkopen meer menu’s in plaats van lunches’

De Bakermat in Ninove kreeg dit voorjaar een eerste Michelinster. Het effect daarvan is al merkbaar. “We zien nieuwe klanten vanuit heel België.”

Achter het nieuwbakken sterrenrestaurant De Bakermat schuilt de kleine en solide vennootschap bv Graf-Wantens. De vennootschap werd opgericht begin september 2013 en wordt geleid door Kevin Graf (32) en Barbara Wantens (35). De twee zaakvoerders vernamen het nieuws over de ster tijdens een middagsessie in het restaurant.

Het sterreneffect is amper twee maanden later al duidelijk merkbaar. “Het grootste verschil met de periode vóór de ster is dat we nu ’s middags veel meer menu’s verkopen in plaats van goedkopere zakenlunches”, merkt Kevin Graf op. “We zien ook nieuwe klanten vanuit heel België. Wie één tot anderhalf uur moet rijden, doet dat niet voor een simpele lunch. Die kiest voor een uitgebreider menu, met meer gangen.”

‘We hebben onze prijzen weliswaar verhoogd, maar niet door die Michelinster’ Kevin Graf, medezaakvoerder De Bakermat

Volgens de website kost een lunch van drie gangen in Bakermat 56 euro (zonder aangepaste wijnen) en een vijfgangenmenu 88 euro (zonder aangepaste wijnen). “We hebben ook een constantere bezetting. Voordien kon het aantal gasten schommelen tussen twintig en zestig. Vandaag is bijvoorbeeld de vrijdagavond al twee maanden vooraf volgeboekt. Al zullen mijn vaste klanten altijd nog wel een plaats krijgen. En we hebben onze prijzen weliswaar verhoogd, maar niet door die Michelinster. Ik verhoog mijn prijzen al tien jaar, vooral door de stijgende grondstofprijzen.”

