Recessie treft Belgische havens: ook goederenoverslag Port of Antwerp-Bruges daalt

De onstabiele economische situatie heeft nu ook de Belgische havens bereikt. De goederenoverslag in Port of Antwerp-Bruges bedroeg in de eerste jaarhelft 139 miljoen ton. Dat is 5,5 procent minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Die daling is vooral te wijten aan de lagere vraag naar staal, bouwmaterialen en chemicaliën. Ook North Sea Port meldde vorige week een forse daling.

Eerst het goede nieuws: Port of Antwerp-Bruges houdt ondanks het uitdagende economische klimaat goed stand. “De containerbehandeling wint aan marktaandeel in vergelijking met havens zoals Hamburg en Le Havre.” Volgens het havenbedrijf is er na twee jaar eindelijk een oplossing voor enkele operationele uitdagingen en is de congestie, de opstopping zeg maar, in de containerterminals eindelijk van de baan. Bedrijven die hun lading de voorbije jaren naar nabijgelegen havens afleidden, vinden daardoor hun weg weer naar de heimat.

Na de coronaperiode was 2022 een heel goed jaar voor de Belgische havens, maar daar is door de nieuwe economische realiteit bijna niets meer van te merken. Wereldwijd daalde de vraag naar containervervoer met maar liefst 9 procent tijdens het eerste kwartaal van 2023. Port of Antwerp-Bruges zag de containeroverslag met 5,9 procent dalen in vergelijking met de eerste zes maanden van 2022.

Zwakke vraag

Voor conventioneel stukgoed, goederen die niet in bulk maar per stuk – zoals kisten en paletten – worden geladen, noteert de haven een daling van 17 procent. De staaloverslag daalt zowel in aan- als in afvoer met 18 procent. Ook het droge bulksegment (zoals mest en kolen) daalde met 12,9 procent.

Het vloeibare bulksegment kende een daling van ‘amper’ 3,2 procent. De overslag van chemicaliën daalt met 15,4 procent. Die indicator wijst ook op een vertraging in de petrochemische sector, die traditioneel erg sterk is in België. De haven wijst in haar persbericht naar de zwakke globale vraag en de verminderde lokale en Europese productie ervan.

“Net als bij de overige wereldhavens, zorgt de economische situatie nog steeds voor grote uitdagingen, en dat weerspiegelt zich in de cijfers”, zegt CEO Jacques Vandermeiren. “Wat de tweede jaarhelft zal brengen, hangt af van veel onzekere factoren, zoals onder andere de energieprijzen, die een grote invloed hebben op de chemische sector en dat laat zich voelen in een lagere productie. Het is in ieder geval hoopgevend dat lijndiensten die werden stopgezet vanwege covid, nu opnieuw worden opgestart en rederijen onze haven kiezen als eerste aanloophaven.”

Belangrijkste fruithaven

In tegenstelling tot de globale daling in het containervervoer, groeit het aantal koelcontainers met 10,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een belangrijk deel van de goederen in die containers is fruit. De behandeling ervan vraagt de nodige vakkennis en specialisatie, waar gespecialiseerde terminals, coldstores en logistiekedienstverleners zorg voor dragen, waardoor de haven de grootste en belangrijkste Europese fruithaven is.

Onderhoud

Vorige week meldde North Sea Port, de fusiehaven van Gent, Terneuzen en Vlissingen, ook al een daling van 4,2 miljoen ton (11%) in de goederenoverslag. Waar de terugloop in de eerste maanden nog 4 à 5 procent bedroeg, was die in juni al tot 19 procent toegenomen. Ook woordvoerder Johan Bresseleers zag de reden in de teruglopende vraag naar staal, bouwmaterialen en petroleum. De komende maanden zullen enkele bedrijven er ook onderhoud uitvoeren en dus een lagere productie hebben. “We vermoeden dat het niveau deze zomer en in het derde kwartaal hetzelfde zal blijven, en hopen in het vierde kwartaal een kleine groei te zien”, klinkt het op Kanaal Z.