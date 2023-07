De wereldwijde groeivertraging weerspiegelt zich in de goederenoverslag in North Sea Port, waartoe de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen behoren. In de eerste jaarhelft zijn daar via zeeschepen liefst elf procent minder goederen overgeslagen. Na een al zwak eerste kwartaal, bleek het tweede nog véél zwakker. In juni liep de daling van de overslagcijfers zelfs op tot bijna twintig procent.