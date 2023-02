‘Hét powerhouse van onze energieonafhankelijkheid’: Baggerreuzen DEME en Jan De Nul halen bouwcontract binnen voor stroomeiland op Noordzee

Het is bekend wie het allereerste energie-eiland op de Noordzee, dat geldt als van vitaal belang voor Belgiës toekomstige energievoorziening, gaat bouwen. De Vlaamse baggeraars DEME en Jan De Nul hebben het bouwcontract voor het zogeheten Prinses Elisabeth Eiland binnengesleept. Zij bundelen daarvoor de krachten in de joint venture TM Edison.

Nu het EPCI-contract (Engineering, Procurement, Construction & Installation) is toegekend, kan de laatste hand aan het ontwerp worden gelegd. Begin 2024 vangt de bouw van het eiland aan; de werken zijn gepland tot augustus 2026. In 2024 en 2025 wordt de fundering gelegd. Erna wordt het eiland, dat eigenlijk van stroomnetbeheerder Elia is, geprepareerd voor de aanleg van de stroominfrastructuur.

Capaciteit nucleaire park

‘‘s Werelds eerste kunstmatige energie-eiland’ wil gelijkstroom (HVDC) en wisselstroom (HVAC) combineren. De hoogspanningsinfrastructuur op het eiland zal de exportkabels van de windmolenparken in de Prinses Elisabeth-zone, zo’n 45 kilometer buiten de kust van Oostende, aaneenschakelen.

Via de toekomstige hub moet een extra 3,5 gigawatt (GW) aan windenergie van zee naar ons land worden gesluisd. In totaal zou Prinses Elisabeth tegen 2030 zo’n 6 GW capaciteit moeten schaffen; ongeveer het huidige Belgische nucleaire park.

‘Grote volumes hernieuwbare energie’

“De Noordzee wordt hét powerhouse van onze energieonafhankelijkheid”, stelt Vincent Van Quickenborne (Open Vld), federaal minister van Noordzee, in een persreactie. “Het Prinses Elisabeth Eiland zal daarbij een cruciale schakel zijn. Ons land is al langer een pionier in offshore wind, met bedrijven zoals DEME en Jan De Nul die wereldtop zijn. Het is dankzij hun expertise en wereldwijde voortrekkersrol dat we samen de energietransitie kunnen versnellen”, klinkt het verder.

Prinses Elisabeth moet, via een koppeling met Deense (TritonLink) en Britse (Nautilus) offshore windmolenparken, uiteindelijk dienstdoen als een volwaardig Europees elektriciteitsknooppunt.

De hub zou daarvoor gebruikmaken van zogenoemde hybride interconnectoren, een type hoogspanningsinfrastructuur dat een dubbele functie heeft, en dus geldt als efficiënter. Die leidingen zorgen zowel voor stroomuitwisseling tussen landen als voor een verbinding met windmolenparken op zee. “Die kunnen ons land op termijn van grote volumes hernieuwbare energie voorzien”, klinkt het.

Ventilus

Het stroomeiland geldt als een grote stap vooruit in de door de Europese Unie aangevuurde energietransitie. Daarom ontvangt het project dan ook Europese subsidies: zo wordt er 100 miljoen euro vrijgemaakt uit het coronaherstelfonds voor België.

Er is echter één voorwaarde aan verbonden: het geld moet tegen midden 2026 besteed zijn (lees: dan moet het project gerealiseerd zijn). De bouwkosten zouden echter oplopen tot 450 miljoen euro. En dan gaat het nog maar over de basisstructuur, die dus van de EU tegen 2026 moet zijn opgetrokken.

Een ander obstakel zijn de hoogspanningslijnen Ventilus (die er dwars door West-Vlaanderen moet komen) en Boucle du Hainaut (Wallonië). Via die lijnen zou de op zee opgewekte stroom bij de gezinnen en bedrijven op het Belgische vasteland belanden.

Ventilus was de laatste maanden echter het onderwerp van een heuse mediahetze (bovengronds of ondergronds?). Zo zijn de omwonenden en lokale politici allesbehalve opgezet met het project. Steen des aanstoots is het nefaste effect op de gezondheid van de magnetische straling van het hoogspanningsproject. De Vlaamse regering is er niettemin van overtuigd dat de hoogspanningslijn er komt, bovengronds, tegen 2024. Ook vanuit de industrie weerklinkt gemor over het protest tegen de komst van het stukje energie-infrastructuur.

